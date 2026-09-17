विश्वकर्मा जयंती और PM मोदी के जन्मदिन पर CM मोहन यादव का संदेश, बोले- वैश्विक मंच पर मजबूत हुआ भारत

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने भगवान महाकाल और विश्वकर्मा जी से पीएम मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों और कुशल नेतृत्व के कारण ही आज भारत वैश्विक मंच पर नई ऊर्जा, सामर्थ्य और गौरव के साथ मजबूती से खड़ा है.
इस खास मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया. वे राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ दीप प्रज्वलित करेंगे और इंदौर से राज्य के 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को मुफ्त मकान रजिस्ट्री की बड़ी सौगात देंगे.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मेरी ओर से समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. भगवान विश्वकर्मा ने अपनी सृजनशीलता और कौशल से सृष्टि के निर्माण को सुंदर स्वरूप प्रदान किया. आज का दिन इसलिए भी विशेष है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आज भारत जिस सामर्थ्य और गौरव के साथ विश्व पटल पर खड़ा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण योगदान है.
विश्वास से भारत की ओर देख रही दुनिया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी साढ़े बारह वर्षों की यात्रा में उन्होंने भारत की प्रतिभा, सामर्थ्य और शक्ति को हर क्षेत्र में विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया है. आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद और विश्वास से देख रही है. मैं भगवान महाकाल और भगवान विश्वकर्मा से प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं. राष्ट्र निर्माण के प्रति उनकी कर्मठता और सृजनशीलता हम सभी के लिए प्रेरणादायी है.
हर घर में जलाएं दीप
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश-प्रदेश के हर घर में दीप प्रज्ज्वलित करने का आह्वान किया गया है. आज हम भी राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ दीप प्रज्ज्वलित करेंगे. इसी क्रम में इंदौर से प्रदेश के 50 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए निःशुल्क मकान की रजिस्ट्री कराने के अभियान का शुभारंभ करेंगे और शाम को उज्जैन में आयोजित दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम में शामिल होंगे.