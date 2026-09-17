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विश्वकर्मा जयंती और PM मोदी के जन्मदिन पर CM मोहन यादव का संदेश, बोले- वैश्विक मंच पर मजबूत हुआ भारत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से ही भारत आज नई ऊर्जा और शक्ति के साथ दुनिया के सामने खड़ा है. उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 17, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 02:38 PM IST
विश्वकर्मा जयंती और PM मोदी के जन्मदिन पर CM मोहन यादव का संदेश, बोले- वैश्विक मंच पर मजबूत हुआ भारत

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