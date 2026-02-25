भोपाल से शुरू हुई नई ट्रेनें, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी; देखें टाइम टेबल

Bhopal-Dhanbad-Chaupan Express Route and Timing: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नई सौगात मिली है और भोपाल रेलवे स्टेशन से चलने वाली एक नई ट्रेन की शुरुआत हुई है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार शाम को भोपाल के मुख्य रेलवे स्टेशन से भोपाल-धनबाद-चोपन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन भोपाल से सीधी-सिंगरौली तक जाएगी. सप्ताह के 3 दिन झारखंड के धनबाद तक और एक दिन उत्तर प्रदेश के चोपन तक जाएगी. इस ट्रेन का रूट बीना-सागर-मुड़वारा होकर रहेगा.

भोपाल-धनबाद-चोपन एक्सप्रेस का रूट और टाइमिंग

ट्रेन नंबर 11631/11632 भोपाल-धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन प्रत्येक सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को भोपाल से और प्रत्येक रविवार, बुधवार और शनिवार को धनबाद से चलेगी. ट्रेन नंबर 11631 हर शुक्रवार, सोमवार और गुरुवार को भोपाल से रात 8.55 बजे चलेगी और बीना-दमोह-कटनी मुरवाड़ा होते हुए अगले दिन सुबह 8.45 बजे सिंगरौली पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन सुबह 10.20 बजे चोपन, 11.20 बजे रेणुकूट 12.35 बजे गढ़वा, दोपहर 1.20 बजे डालटनगंज, दोपहर 2.52 बजे टोरी, शाम 5.05 बजे रांची रोड होते हुए रात 8.20 बजे धनबाद पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 11632 हर रविवार, बुधवार और शनिवार को धनबाद से सुबह 7.20 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी. इस दौरान ट्रेन सुबह 9.45 बजे रांची रोड, 11.20 बजे टोरी, दोपहर 12.46 बजे डालटनगंज, दोपहर 1.35 बजे गढ़वा, दोपहर 3.08 बजे रेणुकूट, शाम 4.05 बजे चोपन, शाम 6.50 बजे सिंगरौली पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 11633/11634 भोपाल-चोपन-भोपाल एक्सप्रेस साप्ताह में एक दिन प्रत्येक रविवार को भोपाल से और सप्ताह एक दिन प्रत्येक सोमवार चोपन से चलेगी. ट्रेन नंबर 11633 हर रविवार को भोपाल रेलवे स्टेशन से रात 8.55 बजे चलकर बीना-दमोह-कटनी मुरवाड़ा होते हुए अगले दिन सुबह 10.50 बजे चोपन पहुंचेगी. इस दौरान सुबह 8.45 बजे सिंगरौली और सुबह 9.03 बजे करैला रोड से गुजरेगी. ट्रेन नंबर 11634 हर सोमवार को चोपन से शाम 5.10 बजे चलेगी और शाम 6.20 बजे करैला रोड और शाम 6.50 बजे सिंगरौली होते हुए अगले दिन सुबह 7.00 बजे भोपाल पहुंचेगी.

नई रेलों और रेल सुविधाओं की निरंतर सौगात मिल रही है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को नई रेलों और रेल सुविधाओं की निरंतर सौगात मिल रही है. प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऊर्जा राजधानी सिंगरौली तक सप्ताह के सातों दिन सीधी रेल की सुविधा प्रारंभ हो रही है, जो मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के यात्रियों के लिये भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी.

MP में निरंतर बढ़ रही रेल सुविधाएं, विकास का नया रास्ता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय कैबिनेट जबलपुर-गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है. इसके पहले मध्यप्रदेश को इंदौर-मनमाड रेल लाइन सहित सिंहस्थ के दृष्टिगत अनेक सौगातें मिली हैं.

MP में विदेशों की तरह आधुनिक रेल सुविधाएं विकसित हो रही

मध्यप्रदेश में विदेशों की तरह आधुनिक रेल सुविधाएं विकसित हो रही हैं. रेल बजट में भी 24 गुना अधिक बजट मिला है. छह अमृत भारत स्टेशन कटनी साउथ, नर्मदापुरम, ओरछा, सिवनी शाजापुर और श्रीधाम के पुनर्विकास का कार्य हो रहा है. प्रदेश के 80 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है. करीब पौने तीन हजार करोड़ रूपये की लागत से आधुनिक सुविधाओं का लाभ यात्रियों को दिया जायेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज के दिन को भी यादगार बना दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के पिछड़े माने गये सीधी-सिंगरौली क्षेत्र को भोपाल से प्रतिदिन की रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिल रहा है. यह ट्रेन सातों दिन चलेगी, भले गंतव्य 3 हों. यह युक्ति और बुद्धि का खेल ही नहीं बल्कि भविष्य के विकास का नया रास्ता है.

रेल लाइन का दोहरीकरण विकास में होगा सहायक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यदि जबलपुर से गोंदिया रेल लाइन के दोहरीकरण के व्यापक फायदों की चर्चा करें तो पर्यटन, धार्मिक गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रभाव दिखाई देंगे. वन क्षेत्र जहां कभी नक्सलवाद का ग्रहण लगा था, वहां सुगम यातायात सुविधा से विकास को नई गति मिलेगी.