भोपाल से पटना...रीवा-जबलपुर से सीधे कोलकाता, CM मोहन यादव ने 4 फ्लाइट्स को दिखाई हरी झंडी

भविष्य में और होगा विस्तार

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि आज खुशी का अवसर है. मैं जब भी यहां आता हूं मुझे कुछ नया करने का अवसर मिलता है. मैं नई फ्लाइट के लिए सभी लोगों को बधाई देता हूं. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाला देश है. आज कोई भारत को कोई टक्कर नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि आज एयर कनेक्टिविटी का विस्तार हमारे सामने हो रहा है. पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एविएशन क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुआ है. सरकार ने उड़ान योजना बनाई. हमने 90 एयरपोर्ट बनाए. हमारे विमानों की संख्या दो गुना बढ़ गई है. इसका लाभ जनता को मिला. आज टियर-टू, टियर-थ्री सिटी बदल गई हैं. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने जिस तरह से नई एविएशन पॉलिसी बनाई, वो जबरदस्त है. आज मध्यप्रदेश राज्य की पॉलिसी पूरे देश में बेहतर है. आज इंदौर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि हम भविष्य में और भी एयरपोर्ट बनाएंगे. हम 29 हजार करोड़ की लागत से इन्हें बनाएंगे. एयरपोर्ट बनने से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाती है. देश में भविष्य में 1700 नए विमान आने वाले हैं. अगले दस साल में उड़ान योजना के तहत बड़ा विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज दो मोहन एक हो गए हैं. हम मिलकर बदलाव करेंगे और कनेक्टविटी को बढ़ाएंगे.