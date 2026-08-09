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भोपाल से पटना...रीवा-जबलपुर से सीधे कोलकाता, CM मोहन यादव ने 4 फ्लाइट्स को दिखाई हरी झंडी

MP Flight News: मध्यप्रदेश में 4 नई हवाई सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है. भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना, रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता फ्लाइट से प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. सीएम मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स को फ्लैग ऑफ किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 09, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:32 PM IST
भोपाल से पटना...रीवा-जबलपुर से सीधे कोलकाता, CM मोहन यादव ने 4 फ्लाइट्स को दिखाई हरी झंडी
Image Credit: ZEE MEDIA

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