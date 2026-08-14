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भोपाल में तिरंगा यात्रा ने तोड़ा रिकॉर्ड, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी; बोले- 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाएगी सरकार

भोपाल के कोलार में जैसे ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई, वैसे ही हजारों युवा चल पड़े देश सेवा का संदेश देने. सभी का केवल एक उद्देश्य, जनता में देशभक्ति और जन सेवा की अलख जगाना. तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम मोहन का सादगी भरा अंदाज भी नजर आया. एक तरफ उन्होंने बच्चों को दुलार किया, तो दूसरी तरफ सेल्फी भी लीं.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 14, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 01:35 PM IST
भोपाल में तिरंगा यात्रा ने तोड़ा रिकॉर्ड, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी; बोले- 2027 को 'युवा वर्ष' के रूप में मनाएगी सरकार

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