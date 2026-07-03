Add Zee Business As A Preferred Source
App

किसानों की आय बढ़ाने पर CM मोहन यादव का फोकस, बोले- अन्नदाता का कल्याण हमारा कर्तव्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों को कम पानी और अल्प अवधि की फसलों के लिए जागरूक किया जाए. फसल चक्र में परिवर्तन और प्राकृतिक व जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए वातावरण बनाना आवश्यक है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 03, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:19 PM IST
किसानों की आय बढ़ाने पर CM मोहन यादव का फोकस, बोले- अन्नदाता का कल्याण हमारा कर्तव्य
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पति के खर्राटों से परेशान होकर पत्नी पहुंची कोर्ट, शादी के 5 साल बाद बात तलाक तक आई
bhopal news33 min ago
2
digvijay singh news1 hr ago
3
Narmadapuram news1 hr ago
4
mp congress news2 hrs ago
5
Shipra river3 hrs ago