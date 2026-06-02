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रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को CM मोहन यादव देंगे बड़ा तोहफा! सुरक्षित होगा सफर, मुख्यमंत्री ने खुद बताया पूरा प्लान

MP Govt Bus Service: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जनसुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ आज कार्य कर रही है. राज्य परिवहन गरीबों के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. लेकिन, कांग्रेस शासनकाल में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद करने का कार्य किया गया था.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:51 PM IST
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रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को CM मोहन यादव देंगे बड़ा तोहफा! सुरक्षित होगा सफर, मुख्यमंत्री ने खुद बताया पूरा प्लान

Govt Bus Service in Madhya Pradesh: रक्षाबंधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लाड़ली बहनों को बड़ा तोहफा देंगे और बहनें राज्य परिवहन की बसों में सफर करेंगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है. इसकी जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि राज्य परिवहन गरीबों के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. लेकिन, कांग्रेस शासनकाल में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बंद करने का कार्य किया गया था.

मध्य प्रदेश सरकार राज्य में बसों का संचालन कदम-दर-कदम करेगी. इसको लेकर सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है. सरकार के इस कदम से जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्हें जबरदस्ती किसी ऐसे वाहन में सफर नहीं करना पड़ेगा, जिनमें जान का खतरा रहता है. राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

नागरिकों को विशेष सुविधा का लाभ

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मुख्यमंत्री  डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि अब हमारी सरकार न सिर्फ प्रदेश में बेहतर और आधुनिक सड़कों का तेजी से निर्माण कर रही है, बल्कि जल्द ही नागरिकों को राज्य परिवहन की विशेष सुविधाओं का लाभ भी मिलने जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की ओर बढ़ रही है.

ये भी पढ़ें- इंदौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! जुलाई से चलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें, इन 4 राज्यों के लिए भी रूट फाइनल; CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

सभी समस्याएं होंगी खत्म

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस बार रक्षाबंधन पर हमारी बहनें परिवहन विभाग की बसों में सफर करें, इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण शहरों के बीच दूरी अधिक है. बसें उपलब्ध नहीं होने पर लोगों को मजबूरी में लोडिंग गाड़ियों में सफर करना पड़ता है. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इन सभी समस्याओं को खत्म करेगी.

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि राज्य के अंदरूनी हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के साथ मध्यप्रदेश सरकार का यह प्रयास सुगम परिवहन सेवा के रूप में देखने को मिलेगा. प्रदेश में जनसुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ कार्य कर रही है.

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