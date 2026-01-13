CM मोहन यादव का स्टार्ट-अप समिट में बड़ा तोहफा, सिंगल क्लिक में ट्रांसफर किए करोड़ों रुपये

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि युवा ही देश को नई सोच और नई दिशा की ओर ले जाते हैं. इनके नवाचार ही विकास का आधार बनते हैं, इसलिए नवाचारों को प्रोत्साहन देना, हमने हमारा संकल्प निहित किया है. राजधानी के रवीन्द्र भवन में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्ट-अप समिट-2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्राचीन काल से ही हम व्यापार-व्यवसाय की भरपूर समझ रखते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ, उद्यमिता, नवाचार और व्यापार हम भारतीयों के संस्कारों में ही है.

मध्य प्रदेश नए-नए अवसरों का प्रदेश है. युवा ही देश को नई सोच और नई दिशा की ओर ले जाते हैं. इनके नवाचार ही विकास का आधार बनते हैं. इसलिए नवाचारों को प्रोत्साहन देना, हमने हमारा संकल्प निहित किया है. भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं, जो देश की जीडीपी में 30 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं. कुल निर्यात में एमएसएमई की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत तक है.

स्टार्ट-अप का योगदान अतुलनीय: CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में स्टार्ट-अप का योगदान अतुलनीय है. भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम बन चुका है. आज हमारा देश, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के सबके सहयोग से भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा.

CM मोहन यादव ने ट्रांसफर किए करोड़ों रुपये

सीएम मोहन यादव ने समिट के दौरान 156 स्टार्ट-अप को 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 21 स्टार्ट-अप को 8.17 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की. विभिन्‍न सफल और विकासशील स्टार्ट-अप के फाउंडर्स और इंक्यूबेटर्स को सम्मानित किया गया. इस समिट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के साथ पंचवर्षीय एमओयू सहित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्वी स्टार्ट-अप लैब्स और स्टार्ट-अप मिडिल ईस्ट के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी हस्ताक्षरित किए गए.

युवा शक्ति बदल सकती है दुनिया: चैतन्य कश्यप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि युवा शक्ति अपनी क्षमताओं के बल पर दुनिया को बदल सकती है. स्वामी विवेकानंद ऐसे संत थे, जिन्होंने युवा शक्ति को पहचाना और उन्हें राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित किया. बाल्यकाल में मिलने वाली हार-जीत से हमें भविष्य की सीख मिलती है. राज्य सरकार ने स्टार्ट-अप पॉलिसी 2025 में नवाचारों को प्रोत्साहित करने की शुरुआत की है. नए विचारों के साथ स्टार्ट-अप शुरू करने वाले उद्यमियों को इन्क्यूबेशन सेंटर के माध्यम से 10 हजार रुपए की प्राथमिक सहायता प्रदान की जा रही है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)