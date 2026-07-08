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CM मोहन यादव ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 10 साल बाद शुरू की प्रमोशन की प्रक्रिया; मंत्रालय में हुआ जोरदार स्वागत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दस साल से अपेक्षित बड़ी सौगात दी है. उन्होंने एक दशक बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह प्रक्रिया शुरू होने पर अधिकारियों-कर्मचारियों ने सीएम डॉ. यादव का स्वागत किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 08, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:45 PM IST
CM मोहन यादव ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 10 साल बाद शुरू की प्रमोशन की प्रक्रिया; मंत्रालय में हुआ जोरदार स्वागत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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