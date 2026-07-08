/CM मोहन यादव ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 10 साल बाद शुरू की प्रमोशन की प्रक्रिया; मंत्रालय में हुआ जोरदार स्वागत

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का पिछले एक दशक से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पिछले 10 सालों से रुकी हुई प्रमोशन की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इस ऐतिहासिक फैसले से उत्साहित कर्मचारी संगठनों ने मंगलवार को मंत्रालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री का ढोल-नगाड़ों और गुलदस्ते के साथ जोरदार स्वागत किया और इस बड़ी सौगात के लिए उनका आभार जताया.