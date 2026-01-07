Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3066633
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन बोले-जी राम जी योजना पर भ्रम फैला रही कांग्रेस, किसानों के लिए गिनाए फायदे

Ji Ram Ji Yojana: सीएम मोहन यादव ने भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ मिलकर 'जी राम जी योजना' के फायदे गिनाए हैं. उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 07, 2026, 02:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सीएम मोहन ने गिनाए जी राम जी योजना के फायदे
सीएम मोहन ने गिनाए जी राम जी योजना के फायदे

CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भोपाल में बुधवार के दिन 'जी राम जी योजना' को लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योजना के फायदे गिनाए हैं. इस दौरान सीएम मोहन ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी पर योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है. सीएम मोहन ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से साल 2026 को किसान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जहां किसानों के कल्याण के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक भी राज्य सरकार की तरफ से बुलाई जाएगी. 

किसानों का कल्याण ही प्राथमिकता 

सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण ही प्राथमिकता है, 2026 में किसानों के लिए नए-नए आयोजन होंगे, जिसमें देश के दूसरे राज्यों से भी कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों बुलाया जाएगा और किसानों के हित में विचार-विमर्श होगा और उसी के आधार पर भविष्य में ठोस और प्रभावी फैसले लिए जाएंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में ही गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, इन्हीं वर्गों का उत्थान ही सरकार का पहला काम है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार इस वर्ग को दिया जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा भोपाल, टूटा 10 साल का रिकॉर्ड; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

कांग्रेस फैला रही भ्रम: सीएम मोहन 

सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 'जी राम जी योजना' पर लगातार भ्रम फैला रही है. जबकि प्रधानमंत्री की तरफ से इस योजना के लिए पर्याप्त बजट दिया गया है.केंद्र सरकार की तरफ से 6 महीने के अंदर ही इस योजना को राज्य में अधिसूचित करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं. जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से भी काम शुरू हो गया है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी एमपी सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि योजना को चलाने के लिए 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा, जबकि 40 प्रतिशत राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा.  

मजदूरों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार 

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत मजदूरों को 125 दिन रोजगार जरूर उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि मजदूरी की नई दरें भी इसमें लागू की जाएगी, हालांकि जब तक नई दरों की जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के पास नहीं आ जाती, तब तक मौजूदा दरों के हिसाब से ही इस योजना में मजदूरों को भुगतान किया जाएगा. बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि योजना में इस तरह का प्रावधान किया गया है जिसमें अगर किसान खेती नहीं कर रहा है तो उसके लिए मजदूरी का काम मिल जाएगा. किसान की जरुरत के हिसाब से इस योजना का ढाला गया है.  

ये भी पढ़ेंः MP में BJP विधायक बोले-हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना ही चाहिए, यह जरूरी है

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ji ram ji billcm mohan yadavji ram ji yojana

Trending news

sagar news
डंडे लेकर शराब अड्डों पर 'लेडी गैंग' की रेड, माफियाओं को घुटने टेकने पर किया मजबूर
shahdol news
शहडोल मेडिकल कॉलेज में खौफनाक मंजर, नवजात के शव को कुत्तों ने नोचा, निचला हिस्सा...
Mohan Yadav
MP सरकार का बंपर तोहफा, 2599 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति; 132 गांवों को होगा फायदा
mp news
दांत पीले, सफेद बाल...खंडवा के 7 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर लोग
Madhya Pradesh Weather
बर्फीली हवा, कंबल में दुबके लोग, राहत की उम्मीद नहीं.. इस साल क्यों पड़ रही इतनी ठंड
sukma news
सुकमा में नक्सलवाद को बड़ा झटका: 64 लाख के इनामी 26 नक्सलियों ने किया सरेंडर
raipur news
रायपुर में बड़ी ठगी, पहले दिए 30 हजार का प्रॉफिट, फिर 2 करोड़ लेकर फरार
bhopal news
एम्स भोपाल में बिना काटा-पीटी के होगा पोस्टमार्टम, 30 मिनट में खुलेगा मौत का राज
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक बैन! SUDA ने जारी की सख्त गाइडलाइंस
ujjain news
पतंग उत्सव को लेकर उज्जैन पुलिस की पहल, जानलेवा मांझे से बचाएगा एंटी डोर प्रोटेक्टर