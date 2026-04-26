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CM मोहन यादव ने बताया कन्या का महत्व, सामूहिक विवाह सम्मेलन में नए जोड़ों को दिया आशीर्वाद

CM Mohan Yadav at Mass Marriage Ceremony: राजस्थान के कोटा में आयोजित निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सनातन धर्म के सभी 16 संस्कारों में पानी ग्रहण संस्कार सर्वश्रेष्ठ है. विवाह संस्कार से बेटियों को नया घर, नए माता-पिता और परिवार मिलता है. बेटियां भगवान का अवतार होती हैं. उनके माध्यम से दो परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:30 PM IST
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CM मोहन यादव ने बताया कन्या का महत्व, सामूहिक विवाह सम्मेलन में नए जोड़ों को दिया आशीर्वाद

Mass Marriage Ceremony: सनातन धर्म के सभी 16 संस्कारों में पानी ग्रहण संस्कार सर्वश्रेष्ठ है. विवाह संस्कार से बेटियों को नया घर, नए माता-पिता और परिवार मिलता है. बेटियां भगवान का अवतार होती हैं. उनके माध्यम से दो परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं. यह बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 26 अप्रैल को राजस्थान के कोटा में आयोजित निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही. यह विवाह सम्मेलन ग्राम रींछी में मुल्की पंचायत यदुवंशी अहिरान एवं यदुवंशी मुल्की अहीर समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया था. यह संस्था का 38वां सामूहिक विवाह सम्मेलन था. कार्यक्रम से पहले आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मीय स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रामगंज मंडी के पास स्थित प्राचीन मंदिर के विकास में पूरा सहयोग करेगी. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने पराक्रम और पुरुषार्थ से अपने जीवन के साथ संपूर्ण जगत को धन्य किया. भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में तमाम कष्टों के बीच सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया. राज्य सरकारों की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलनों को मिल रहा प्रोत्साहन प्रशंसनीय है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने स्वयं अपने बेटे का विवाह एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में किया है.

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कुंभ के लिए किया आमंत्रित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समाज शादी विवाह में दिखावा न करते हुए फिजूल खर्ची पर लगाम लगाए. अनावश्यक खर्च न करते हुए, कर्ज न लेकर सादगी से विवाह आयोजनों को संपन्न किया जा सकता है. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को उज्जैन में आयोजित होने जा रहे सिंहस्थ महाकुंभ के लिए आमंत्रण भी दिया. 

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नदी जोड़ो परियोजना खोलेगी समृद्धि के द्वार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पार्वती-काली सिंध चंबल नदी परियोजना के माध्यम से दोनों राज्यों में परस्पर संबंध बना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हो रहा है यह कार्य राजस्थान और मध्यप्रदेश के लिए समृद्धि का द्वार खोलेगा. मध्यप्रदेश तो नदियों का मायका है. हमें सदैव सहयोगी होना चाहिए. राज्य सरकार भव्य सिंहस्थ आयोजन की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े सभी धर्म स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है. उन्होंने रामगंज मंडी के पास स्थित प्राचीन मंदिर के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने की भी घोषणा की.

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