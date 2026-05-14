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45 मुद्दों पर CM मोहन यादव की बड़ी समीक्षा बैठक, 3 घंटे चलेगी हाईलेवल मीटिंग! वर्चुअली जुड़ेंगे मंत्री

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज, 14 मई को मंत्रालय में राज्य सरकार की 45 महत्वपूर्ण योजनाओं और मुद्दों की समीक्षा करेंगे. सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाली इस बैठक में मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 14, 2026, 06:55 AM IST
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45 मुद्दों पर CM मोहन यादव की बड़ी समीक्षा बैठक, 3 घंटे चलेगी हाईलेवल मीटिंग! वर्चुअली जुड़ेंगे मंत्री

Bhopal News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव 14 मई को मंत्रालय में राज्य सरकार की 45 प्रमुख योजनाओं और प्रशासनिक मामलों की विस्तृत समीक्षा करेंगे. यह उच्च-स्तरीय बैठक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के मंत्री वर्चुअली (ऑनलाइन) शामिल होंगे. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में चल रही योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन का आकलन करना, साथ ही जन कल्याण से जुड़ी पहलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना है.

बुनियादी सुविधाओं और विकास पर फोकस
बैठक का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं और विकास पर केंद्रित है. इस संबंध में मुख्य प्राथमिकताओं में ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय जमीन का मुफ्त पंजीकरण और भीषण गर्मी को देखते हुए पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है. इसके अलावा, राज्य के औद्योगिक विकास और शहरी कायाकल्प की योजनाओं पर भी फीडबैक लिया जाएगा.

बैठक में इन मामलों पर होगी चर्चा
इस बैठक में ग्रामीण और शहरी विकास, पेयजल, धार्मिक पर्यटन, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी. जिन प्रमुख मुद्दों की मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि के मुफ्त पंजीकरण का अभियान, गर्मियों के मौसम के लिए पेयजल की व्यवस्था, नर्मदा समग्र मिशन, राम वन पथगमन और कृष्ण पाथेय परियोजनाएं, महाकाल मंदिर की तर्ज पर अन्य मंदिरों में होम गार्ड की तैनाती, राज्य के भीतर नए हवाई अड्डों का विस्तार, अग्निवीरों के लिए आरक्षण और सचिवालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का विषय शामिल हैं.

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21 मई से विभागवार समीक्षा बैठक
इसके बाद 21 मई से विभाग-वार समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में संबंधित मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागों के प्रमुख शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि प्रमुख विभागों को अपनी प्रस्तुतियों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, जिससे विभिन्न योजनाओं की स्थिति और नई प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की जा सकेगी. इन बैठकों के दौरान विभागों की नई पहलों, चल रही योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा की जाएगी.

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