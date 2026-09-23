/बेंगलुरु में निवेशकों से मिले CM मोहन यादव: MP को मिले 1200 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव, 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

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मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के मकसद से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरु में देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधी बात की. इस खास मुलाकात का असर यह रहा कि राज्य को लगभग 1200 करोड़ रुपये के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं. मुख्यमंत्री के इस दौरे से ग्वालियर के 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन' (TMZ) को भी नई रफ्तार मिलने जा रही है. इस पूरे निवेश से प्रदेश के करीब 20 हजार युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे.
बैठक में चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि बेंगलुरु में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर निवेशकों की ओर से काफी अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. ग्वालियर में विकसित किए गए इस जोन में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही आ चुका है. अब करीब 1,200 करोड़ से अधिक रुपये के नए निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं.
टीएमजेड के सेकंड फेज की होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की उपलब्ध भूमि लगभग पूरी होने वाली है. ऐसे में अब हमें इसके सेकंड फेज की शुरुआत करनी होगी. अगले एक-दो महीने में फेज-2 का काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस विस्तार से लगभग 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स राउंडटेबल मीटिंग में देश के पहले TMZ- ग्वालियर के लिए ₹1,200 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
पूर्व में यहां के लिए ₹5,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। इससे 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। pic.twitter.com/njxWvi4rfz
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 22, 2026
मुख्यमंत्री ने निवेशकों से कहा कि उद्योग की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप मध्यप्रदेश में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि वे स्वयं हर रोड शो में निवेशकों के साथ संवाद करते हैं और उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी भी रहते हैं, ताकि निवेश से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं का तत्काल समाधान किया जा सके.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में पारदर्शी नीतियां लागू हैं और निवेशकों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे का तत्परता से निराकरण किया जा रहा है. सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए. मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन संवाद में विशेष रूप से ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) की विशेषताओं और संभावनाओं से अवगत कराया.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार टेलीकॉम उपकरणों के विनिर्माण के साथ-साथ इस क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नीतियां भविष्योन्मुखी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों के विस्तार के लिए वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों ही तरह के आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती हैं.