/बेंगलुरु में निवेशकों से मिले CM मोहन यादव: MP को मिले 1200 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव, 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

बैठक में चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई. इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि बेंगलुरु में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर निवेशकों की ओर से काफी अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. ग्वालियर में विकसित किए गए इस जोन में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही आ चुका है. अब करीब 1,200 करोड़ से अधिक रुपये के नए निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं.



टीएमजेड के सेकंड फेज की होगी शुरुआत