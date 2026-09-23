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बेंगलुरु में निवेशकों से मिले CM मोहन यादव: MP को मिले 1200 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव, 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 सितंबर को बेंगलुरु में उद्योगपतियों और प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन संवाद किया. इस संवाद में ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) को लेकर अहम चर्चा हुई. इस बैठक में राज्य सरकार को 1200 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 23, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:04 PM IST
बेंगलुरु में निवेशकों से मिले CM मोहन यादव: MP को मिले 1200 करोड़ के नए निवेश प्रस्ताव, 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

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