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लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली क्रांति गौड़ का सम्मान, CM मोहन यादव बोले- हमारी लाडली बिटिया लाई है खेल क्रांति

मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने 22 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर क्रांति गौड़, उनके पिता नरसिंह और भाई महेंद्र सिंह का सम्मान किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 23, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:57 AM IST
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली क्रांति गौड़ का सम्मान, CM मोहन यादव बोले- हमारी लाडली बिटिया लाई है खेल क्रांति

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