/लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली क्रांति गौड़ का सम्मान, CM मोहन यादव बोले- हमारी लाडली बिटिया लाई है खेल क्रांति

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा गांव की बेटी क्रांति गौड़ ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रचा और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया. इसके एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में क्रांति गौड़, उनके पिता नरसिंह और भाई महेंद्र सिंह का सम्मान किया है. बता दें कि 10 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में क्रांति गौड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 17 ओवर में सिर्फ 37 रन देकर 5 विकेट झटके. इस दौरान उन्होंने 7 मेडन ओवर भी फेंके. 142 साल बाद लॉर्ड्स में महिला टेस्ट हुआ और पहली बार खेलते ही क्रांति ने ऑनर बोर्ड पर जगह पक्की कर ली. लॉर्ड्स के पवेलियन में लगा ऑनर बोर्ड पर उन्हीं खिलाड़ियों का नाम लिखा जाता है जो टेस्ट या वनडे में शतक लगाते हैं या एक पारी में 5 विकेट लेते हैं.