/लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली क्रांति गौड़ का सम्मान, CM मोहन यादव बोले- हमारी लाडली बिटिया लाई है खेल क्रांति

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मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के घुवारा गांव की बेटी क्रांति गौड़ ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इतिहास रचा और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 5 विकेट लेकर लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया. इसके एक हफ्ते बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में क्रांति गौड़, उनके पिता नरसिंह और भाई महेंद्र सिंह का सम्मान किया है. बता दें कि 10 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच की पहली पारी में क्रांति गौड़ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 17 ओवर में सिर्फ 37 रन देकर 5 विकेट झटके. इस दौरान उन्होंने 7 मेडन ओवर भी फेंके. 142 साल बाद लॉर्ड्स में महिला टेस्ट हुआ और पहली बार खेलते ही क्रांति ने ऑनर बोर्ड पर जगह पक्की कर ली. लॉर्ड्स के पवेलियन में लगा ऑनर बोर्ड पर उन्हीं खिलाड़ियों का नाम लिखा जाता है जो टेस्ट या वनडे में शतक लगाते हैं या एक पारी में 5 विकेट लेते हैं.
क्रांति गौड़ के सम्मान के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दे रही है. राज्य में 'खेलो बढ़ो अभियान' के अंतर्गत सांसद कप, विधायक कप के माध्यम से प्रदेश के हर विधानसभा और तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. राज्य सरकार के इसी संकल्प परिणाम है कि आज प्रदेश के खिलाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट्स, ओलिम्पिक गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स में पदक जीत कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं.
बेटों के साथ-साथ बेटियां भी किसी से कम नहीं: मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बेटों के साथ-साथ हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है. मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ ने अपनी प्रतिभा और कौशल के दम पर पूरे देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है. उन्होंने क्रांति को बधाई दी और कहा कि मध्यप्रदेश की लाड़ली बिटिया और हमारी छोटी बहन क्रांति प्रदेश में नई खेल क्रांति लेकर आईं हैं. उन्होंने लॉर्ड्स के 'टेस्ट ऑनर्स बोर्ड' पर अपना नाम दर्ज कराने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ को खेल विभाग की तरफ से तीन लाख रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर बुंदेलखण्ड की गौरव क्रांति गौड़ के सात विकेट लेकर बेहतरीन प्रदर्शन की मुक्तकंठ से सराहना की तथा क्रांति को इस बड़ी उपलब्धि के लिए अपनी ओर से दो लाख रुपये की सम्मान राशि का चेक भी सौंपा.
परिवार के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था ब्लू जर्सी पहनना: क्रांति
क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने क्रिकेट खिलाड़ियों एवं मप्र खेल अकादमी के युवा खिलाड़ियों से संवाद भी किया. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति ने कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक संघर्षों के बीच यह तय कर लिया था कि उन्हें टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहननी है. बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय मंच तक की यात्रा माता-पिता और परिवार के सहयोग एवं समर्थन के बिना पूरी नहीं हो सकती थी. क्रांति ने कहा कि उनके सपने को पूरा करने के लिए परिवार ने बारिश के मौसम में भी टपकते मकान के नीचे और रसोई में राशन नहीं होने जैसे मुश्किल से मुश्किल दिन भी गुजारे हैं. अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्होंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो देश और अपनों के लिए कुछ कर गुजरना है.