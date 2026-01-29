MP में इसी सत्र से खोले जाएंगे 200 नए सांदीपनि स्कूल, CM मोहन यादव बोले- सरकारी विद्यालयों का परिणाम हुआ बेहतर

Madhya Pradesh Sandipani Schools: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल स्थित सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित 'अभिनंदन समारोह' में सहभागिता कर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया. इस अवसर पर शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कैलेंडर और पुस्तिका 'हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ' का विमोचन किया. साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन भी किया.

बच्चों की ड्राप-आउट दर भी शून्य, शिक्षकों का योगदान अतुलनीय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि युग बदले, सदियां बदलीं पर शिक्षकों का सम्मान कभी कम नहीं हुआ. शिक्षक उस दीपक के समान होते हैं, जो खुद जलकर दूसरों के जीवन को आलोकित करते हैं. शिक्षकगण सदैव सम्मानित थे, हैं और आगे भी रहेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि इनके सद्प्रयासों से ही प्रदेश के शासकीय स्कूलों का परीक्षा परिणाम ऐतिहासिक रूप से बेहतर से और बेहतर हुए हैं. बच्चों के प्रवेश, शाला नामांकन दर में भी रिकार्ड वृद्धि हुई है. साथ ही प्रदेश में बच्चों की ड्राप-आउट दर भी शून्य हो गई है. इसमें शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है, वंदनीय है.

इसी सत्र से 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश स्तरीय शैक्षिक गुणवत्ता शिक्षक सम्मेलन में कहा कि हमारे सांदीपनि विद्यालय और पीएमश्री विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के नए-नए मानक स्थापित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सांदीपनि विद्यालयों की सफलता से हम सब अभिभूत हैं. इसलिए प्रदेश में इसी सत्र से 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 को लागू करने में मध्यप्रदेश देश के पहले राज्यों में हैं. हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए ए.आई., कोडिंग और कौशल आधारित शिक्षा की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. इसमें शिक्षकों का बहुमूल्य योगदान है. मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के हित में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है. आगे भी जो कुछ हित लाभ बचा है, वह भी जल्द ही देंगे.

सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कर लिया आशीर्वाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवानिवृत्त व्याख्याता कोकिला सेन, बद्री प्रसाद तिवारी, बृजमोहन आचार्य, देवकृष्ण व्यास, किशनलाल नाकड़ा को सम्मानित किया. कोकिला सेन ने उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भौतिक शास्त्र की शिक्षा दी थी. मुख्यमंत्री ने अपनी गुरु का सम्मान कर उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इसी तरह बद्री प्रसाद तिवारी ने नरसिंहपुर में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को स्कूल में पढ़ाया था.

कैलेंडर, डायरी और पुस्तिका का किया विमोचन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को सुभाष स्कूल में मध्यप्रदेश शिक्षक संघ की विकास यात्रा पर केन्द्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के वार्षिक कैलेंडर, 'हमारा विद्यालय-हमारा तीर्थ' नामक पुस्तिका, टेबल कैलेंडर एवं डायरी का भी विमोचन किया.