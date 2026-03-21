'राजस्थान और एमपी भाई-भाई...', जयपुर में बोले एमपी के सीएम, इन्वेस्टमेंट रोड शो में कई उद्योगपतियों से की वन-टू-वन बात

MP Rajasthan Investment Roadshow: राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया गया. जहां सीएम मोहन यादव ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए उभरता केंद्र बताया. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि एमपी-राजस्थान मिलकर विकास की बात करें. कई परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है.
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CM Mohan Yadav Jaipur Visit: जयपुर में मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रोड शो आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव ने उद्योग जगत के सामने राज्य की नीतियों के बारे बताया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है, जहां साफ नीतियां और तेज फैसले लेने की प्रक्रिया निवेशकों को आकर्षित कर रही है.
कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के रिश्तों का जिक्र करते हुए दोनों को भाई-भाई बताया. उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग से विकास की नई राहें खुल सकती हैं. खासतौर पर पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना को उन्होंने अहम बताया, जिससे पानी की समस्या, खेती और उद्योग तीनों क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिल सकता है.
आज जयपुर में निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा में ₹5055 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनके माध्यम से 3530 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
निवेश के लिए आयोजित सत्र में राजस्थान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और विभिन्न औद्योगिक समूहों के 400 से अधिक… pic.twitter.com/f0ghi3rzb2
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 21, 2026
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश सिर्फ पैसा लाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और नई तकनीक का भी फायदा मिलता है. उन्होंने 2026 को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने की बात दोहराई. आगे कहा कि सरकार खेती को उद्योग से जोड़ने पर फोकस कर रही है. फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और एग्री लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में निवेश की काफी संभावनाएं हैं.
आज जयपुर प्रवास के दौरान राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp जी से सौजन्य भेंट की। pic.twitter.com/0KasbkGjLq
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 21, 2026
राजस्थान सीएम की तारीफ
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की तारीफ भी की और कहा कि दोनों राज्य मिलकर आगे बढ़ सकते हैं. इस दौरान उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग भी हुई, जिसमें निवेशकों को नई औद्योगिक नीति, जमीन, लॉजिस्टिक नेटवर्क और योजनाओं की जानकारी दी गई. कई उद्योग समूहों ने यहां संभावित प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार से शुरुआती बातचीत भी की.
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