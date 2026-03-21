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'राजस्थान और एमपी भाई-भाई...', जयपुर में बोले एमपी के सीएम, इन्वेस्टमेंट रोड शो में कई उद्योगपतियों से की वन-टू-वन बात

MP Rajasthan Investment Roadshow: राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया गया. जहां सीएम मोहन यादव ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश को निवेश के लिए उभरता केंद्र बताया. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि एमपी-राजस्थान मिलकर विकास की बात करें. कई परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 21, 2026, 09:04 PM IST
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MP Rajasthan Investment Roadshow
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CM Mohan Yadav Jaipur Visit: जयपुर में मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रोड शो आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम के दौरान एमपी के सीएम मोहन यादव ने उद्योग जगत के सामने राज्य की नीतियों के बारे बताया. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है, जहां साफ नीतियां और तेज फैसले लेने की प्रक्रिया निवेशकों को आकर्षित कर रही है.

कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम ने राजस्थान और मध्यप्रदेश के रिश्तों का जिक्र करते हुए दोनों को भाई-भाई बताया. उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग से विकास की नई राहें खुल सकती हैं. खासतौर पर पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो परियोजना को उन्होंने अहम बताया, जिससे पानी की समस्या, खेती और उद्योग तीनों क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिल सकता है.

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश सिर्फ पैसा लाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और नई तकनीक का भी फायदा मिलता है. उन्होंने 2026 को ‘कृषि वर्ष’ के रूप में मनाने की बात दोहराई. आगे कहा कि सरकार खेती को उद्योग से जोड़ने पर फोकस कर रही है. फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और एग्री लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर में निवेश की काफी संभावनाएं हैं.

राजस्थान सीएम की तारीफ
कार्यक्रम के दौरान सीएम ने भजनलाल शर्मा की कार्यशैली की तारीफ भी की और कहा कि दोनों राज्य मिलकर आगे बढ़ सकते हैं. इस दौरान उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन मीटिंग भी हुई, जिसमें निवेशकों को नई औद्योगिक नीति, जमीन, लॉजिस्टिक नेटवर्क और योजनाओं की जानकारी दी गई. कई उद्योग समूहों ने यहां संभावित प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार से शुरुआती बातचीत भी की.

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