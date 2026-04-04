वाराणसी में जीवंत हुआ 2000 साल पुराना इतिहास, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन

भोपालः धर्म नगरी वाराणसी का माहौल 3 अप्रैल को पूरी तरह बदला-बदला दिखाई दिया. इस माहौल में 2000 साल पुरानी संस्कृति, परंपरा और जीवन की खुशबू घुल गई. मंच पर दृश्यों को देखकर जनता रोमांचित हो गई. लोगों ने सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के कई पहलू देखे. दर्शकों ने सम्राट विक्रमादित्य का पराक्रम, अनुशासन, शासन, वीरता और साहस देखा. मंच पर घोड़े-हाथी पहुंचने के दृश्यों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. लोगों ने दृश्यों को न केवल देखा, बल्कि उन्हें जिया भी. मौका था महानाट्य ‘सम्राट विक्रमादित्य’ के ऐतिहासिक मंचन का. यह तीन दिवसीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है. कार्यक्रम देखने हजारों की भीड़ बीएलडब्ल्यू मैदान पहुंची.

इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सम्राट वीर विक्रमादित्य की मंच पर प्रस्तुति हो रही है. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंच पर उपस्थिति से आनंद कई गुना बढ़ गया है. महावीर सम्राट विक्रमादित्य का गौरवशाली अतीत 2000 साल पुराना है. इस देश में तीन भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई हैं. एक भगवान श्रीराम और लक्ष्मण, दूसरी भगवान कृष्ण और बलराम और तीसरी जोड़ी भर्तृहरि महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशलता और सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से परिचित हो रहे हैं. उनका सुशासन अद्भुत था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक धारा बदल रही है. मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में विकास के नए-नए पैमाने गढ़ रही है. केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पर भी दोनों राज्य मिलकर काम कर रहे हैं.



नई पीढ़ी को आदर्शों से जोड़ने का अभियान

वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह केवल एक महानाट्य का रूपांतरण मात्र नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक वृहद अभियान है. मैं इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का हृदय से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य के माध्यम से सांस्कृतिक एकता के बंधन में जोड़ने का कार्य किया है. काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं और उज्जैन महाकाल की पावन नगरी है. याद रखिए, जो काल की अवमानना करता है, उसे महाकाल स्वयं दंडित करते हैं. उज्जैन वह भूमि है, जहां महाकाल साक्षात विराजमान हैं. उनकी कृपा उस हर व्यक्ति पर बरसती है, जो काल की गति को पहचानकर उसके अनुरूप स्वयं को तैयार करता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तीन भाइयों की जोड़ियां जग विख्यात हैं. प्रभु राम-लक्ष्मण, भगवान कृष्ण-बलराम और महाराज भर्तृहरि एवं महाराज विक्रमादित्य. आज काशी इसकी साक्षी है. यह मेरा सौभाग्य है कि महाराज भर्तृहरि नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे. उन्होंने कहा कि काल गणना की धरती उज्जैन है और पंचांग की धरती बनारस है। इन दोनों का समन्वय भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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