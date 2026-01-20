Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080264
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता... CM मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव-2026 का किया शुभारंभ

मध्यांचल उत्सव-2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है. युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 20, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता... CM मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव-2026 का किया शुभारंभ

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की यह भविष्यवाणी कि 21वीं सदी भारत की होगी, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार होती दिखाई दे रही है. प्रत्येक वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी साख स्थापित की है और पीएम मोदी विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हैं. भारत आज नैतिक ताकत के आधार पर विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. भारत आज विश्व का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री मोदी प्रभावी रूप से इस युवा लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं. मध्यप्रदेश के कोने-कोने से आए युवा संगठित होकर दिल्ली में अध्ययन कर रहे हैं, यह प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शंकर लाल सभागार में मध्यप्रदेश के अध्ययनरत छात्रों के संगठन मध्यांयल स्टूडेंट एसोसिबशन द्वारा आयोजित मध्यांचल उत्सव-2026 को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इतने बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं से हुई भेंट ने उनकी दिल्ली यात्रा को सार्थक बना दिया है.

युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है. युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का युवा जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनें यह हमारा लक्ष्य है. युवा, कृषि-टेक्नोलॉजी एवं चिकित्सा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहित विश्व स्तर पर हो रहे सभी नवाचारों में दक्ष हो और देश और प्रदेश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें, यही हमारा लक्ष्य है.  

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य में सिंचाई के रकबे में वृद्धि हुई 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य की उपलब्धियों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में सिंचाई के रकबे में वृद्धि हुई है. आगामी पांच वर्षों में प्रदेश का बजट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत रही अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे. नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के माध्यम से राज्य में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है. उन्होंने बताया राज्य में टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने पर प्रतिमाह 5 हजार प्रति श्रमिक के लिए सरकार द्वारा सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. उन्होंने बताया कि युवाओं को सहयोग देने के विशेष प्रावधान राज्य सरकार की नीतियों में किए गए हैं.

सबसे कम दर पर उपलब्ध कराई जा रही बिजल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश बिजली सरप्लस राज्य है और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी दर मात्र 2 रुपये 10 पैसे है, जो कि देश में सबसे कम है. राज्य में माइनिंग सेक्टर में तेजी से कार्य हो रहा है और जैव विविधता के मामले में भी प्रदेश अग्रणी है. भोपाल के बड़े तालाब में शिकारे चलाए जा रहे हैं और फिल्म व पर्यटन नीति के माध्यम से निवेशकों व युवाओं को विशेष लाभ दिए जा रहे हैं. उन्होंने मध्यांचल छात्र संगठन को इस विशेष आयोजन के लिए बधाई दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी छात्र इसी प्रकार संगठित होकर सकारात्मक कार्य करते हुए प्रदेश व देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते रहें, हमारी यही कामना है.

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

Mohan Yadav
युवाओं को सक्षम बनाना प्राथमिकता... मोहन यादव ने मध्यांचल उत्सव-2026 का किया शुभारंभ
Raipur Sahitya Utsav
23 जनवरी से रायपुर साहित्य उत्सव का आगाज, साहित्य प्रेमी, लेखक, विचारक होंगे शामिल
raipur news
नांदगांव–नागपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का काम तेज, रायपुर रूट की 14 ट्रेनें कैंसिल
raipur news
रायपुर में T20 मुकाबले की उलटी गिनती शुरू, IND vs NZ मैच को लेकर प्रशासन अलर्ट
Indore news
इंदौर जल कांड के बाद MP में 5,219 लीकेज चिह्नित, 58 ट्यूबवेल बंद; रोबोट लगाएंगे पता
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में अफसरों की क्लास लेंगे मुख्य सचिव, इंदौर दूषित जल कांड के बाद 5219 लीकेज चिह्नित
ratlam news
ड्रग नेटवर्क और पुलिस कनेक्शन! करोड़ों की MD फैक्ट्री से 3 दिन बाद भी DVR ज़ब्त नहीं
dindori news
डिंडौरी बन गया देश-एशिया रिकॉर्ड होल्डर, 50,000 एनीमिया स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी
maihar news
मैहर में फिर हैवानियत! 13 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने दबोचे 3 दरिंदे
mp news
लाडली बहनों को कब मिलेंगे 3000 रुपए? एमपी में महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा