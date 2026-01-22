Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3082503
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर और ना ही कोई दूसरी बीमारी... CM मोहन यादव की फिटनेस का क्या है राज?

CM Mohan Yadav Fitness Secrets: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की फिटनेस का राज क्या है? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है और उस फिटनेस सीक्रेट के बारे में भी बताया है, जिसने उन्हें बीमारियों की पहुंच से दूर रखा है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना डायबिटीज, ना ब्लड प्रेशर और ना ही कोई दूसरी बीमारी... CM मोहन यादव की फिटनेस का क्या है राज?

CM Mohan Yadav Fitness Secrets: सुबह होते ही सामने फाइलों का अंबार, ढेर सारे फोन कॉल, जनता के बीच सक्रियता, बिना रुके देर रात तक काम... लेकिन फिर भी चेहरे पर न थकान और न ही कोई बीमारी... मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की फिटनेस आज के युवाओं के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है. आज के समय में युवाओं को सबसे ज्यादा शिकायत बिजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ से हैं. इस वजह से ज्यादातर लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी से ग्रहित हो रहे हैं. इस बीच सीएम मोहन यादव को न डायबिटीज का डर और न ब्लड प्रेशर की फिक्र, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस 'सुपर हेल्थ' का राज क्या है? इसका जवाब खुद मोहन यादव ने दिया है और उस फिटनेस सीक्रेट के बारे में भी बताया है, जिसने उन्हें बीमारियों की पहुंच से दूर रखा है.

सीएम मोहन यादव का फिटनेस सीक्रेट...

Zee News से बात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्यस्त राजनीतिक जीवन और भारी जिम्मेदारियों के बीच खुद को बीमारियों से दूर रखने का मंत्र बताया है. उन्होंने कहा कि वह अनुशासित जीवन जीते हैं और यहीं सबसे बड़ा सीक्रेट है. मोहन यादव ने बताया, 'हम अपने जीवन में कुछ निश्चित आदतों को ग्रहण कर लें. परेशानी तो रोज आएगी, लेकिन परेशानी के पहले उस परेशानी में आने वाले कष्ट का समाधान भी अपने पास होना चाहिए.' 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा, 'हम सब तरह के जीवन में इसकी आदत डालें. जैसे आपको अंतरिक्ष यात्री बनना है तो अंतरिक्ष यात्री की एक ट्रेनिंग होती है. उसके तरह से खाना-पीना, रहना-सहना. आप पानी में लंबे समय तक डाइविंग करना चाहते हैं तो पानी के हिसाब से तैयारी... राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो भी अपने मन पर आने के बजाय उसके लायक बन जाएं.'

ये भी पढ़ें- CM मोहन यादव ने सामूहिक विवाह में क्यों की बेटे की शादी? कैसे आया था ये आइडिया, अब खुद किया खुलासा

क्या जीवन में हर समय अनुशासन संभव है?

ज्यादातर लोग जीवन में हर समय अनुशासन में नहीं रह पाते हैं. इस पर सीएम मोहन यादव ने कहा, 'नहीं, मैं सब के लिए नहीं कहता हूं. माननीय मोदी जी आदर्श हैं. माननीय अमित जी आदर्श हैं. उन्होंने फिटनेस भी कितनी अच्छी करी और सब चीजें चल रही हैं. और सब व्यवस्थाओं पर नियंत्रण है. तो हमारे लिए आदर्श हैं, इनको देखकर पीछे-पीछे चलते रहते हैं.'

फिट रहने के लिए सुबह से शाम तक क्या करें?

हमेशा फिट रहने को लेकर सीएम मोहन यादव ने बताया कि वे समय पर खाना खाते हैं और समय पर सोते हैं. इसके साथ ही उन्होंने अनावश्यक तनाव न पालने की सलाह दी है. उन्होंने बताया, 'जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम रोज समय पर खाएं, समय पर सोएं और खास करके अनावश्यक तनाव को कम पालें. स्वाध्याय करें. तनाव तो प्राणायाम, योगासन, ध्यान से दूर होगा. अपनी रोज की आदत डालें.'

देखें- CM मोहन यादव का पूरा इंटरव्यू

तनाव दूर करने के लिए क्या करते हैं CM मोहन यादव?

सीएम मोहन यादव खुद का तनाव कैसे कम करते हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'देखिए... हम अगर योगासन, योग करेंगे. योग से बहुत चीजों का समाधान निकलेगा.' उन्होने आगे बताया, 'जैसे हमारा क्या है ये शरीर है ना? 'यत पिण्डे तत ब्रह्माण्डे', एक वेद वाक्य है. जैसा हमारा पिंड है, वैसा ही संसार है. तो इस संसार की सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर ही हैं. हम इसको जितना चैतन्य करते जाएंगे, जितनी जागृति लाते जाएंगे, उतने चीजों का हमको उसका रस भी मिलता जाएगा. उतना आनंद भी मिलता जाएगा और उतना हम अपने ढंग से शरीर की सारी चीजों का लाभ भी उठाएंगे.'

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

Record Paddy Procurement
अच्छी बारिश से धान का बंपर उत्पादन, MP में धान खरीदी का नया रिकॉर्ड...
Passenger trains cancelled
यात्रीगण ध्यान दें! रायपुर से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
Online Fertilizer Booking
खाद के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर! अब घर बैठे होगी ऑनलाइन बुकिंग, जानें पूरा प्रोसेस
Waqf Board
बोर्ड वक्फ की आड़ में ब्लैकमेलिंग और जालसाजी! पूर्व अध्यक्ष अलीम कुरैशी गिरफ्तार...
chhattisgarh news
रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू, 23 जनवरी से बदलेगी राजधानी की सुरक्षा
mp news
आरोपों के बीच हटाए गए अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह, दिन में सम्मान का हुआ था ऐलान
mp news
MP में आएगा 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' का दौर, CM मोहन यादव-NVIDIA के बीच AI साझेदारी
mp news
MP और मालदीव के बीच नई दोस्ती, पर्यटन, शिक्षा और वाइल्डलाइफ के क्षेत्र पर बनी सहमति
mp news
CM मोहन यादव ने सामूहिक विवाह में क्यों की बेटे की शादी? कैसे आया था ये आइडिया
mp news
किसानों के लिए खास होगा 2026, जानें क्या करने जा रही MP सरकार? CM ने बताया प्लान