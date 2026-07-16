/एक बार जो MP आता है, यहीं का होकर रह जाता है... भारत मंडपम में बोले CM मोहन यादव, निवेशकों को दिया ये बड़ा ऑफर!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगपति और निवेशकों से किए अपने सभी वायदे पूरे किए हैं. सभी सेक्टर्स में उद्योगपतियों और निवेशकों को सब्सिडी के रूप में उनके हक की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा चुकी है. राज्य सरकार ने राशि देकर मई 2026 तक की सभी देनदारियां खत्म कर दी हैं. प्रदेश सरकार ने डेढ़ साल में लगभग 5500 करोड़ रुपए की राशि उद्योगपतियों को सब्सिडी के रूप में दी है. उन्होंने उद्योपतियों और निवेशकों को मध्य प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करने का आमंत्रण देते हुए कहा कि एक बार जो मध्य प्रदेश आता है, वहीं का होकर रह जाता है. हृदय प्रदेश सभी उद्योगपतियों का स्वागत कर रहा है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हैं. राज्य में सोलर और पंप स्टोरेज से निर्मित बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है. मध्य प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है, जिससे उद्योग संचालन आसान हो गया है.