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एक बार जो MP आता है, यहीं का होकर रह जाता है... भारत मंडपम में बोले CM मोहन यादव, निवेशकों को दिया ये बड़ा ऑफर!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 16 जुलाई को आयोजित 'भारत टेक्स-2026' में शामिल हुए और देश-विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और वैश्विक ब्रांड्स के साथ राउंड टेबल बैठक कर राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 16, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:19 PM IST
एक बार जो MP आता है, यहीं का होकर रह जाता है... भारत मंडपम में बोले CM मोहन यादव, निवेशकों को दिया ये बड़ा ऑफर!

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