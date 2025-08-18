मुख्यमंत्री मोहन यादव ने PM मोदी को मध्य प्रदेश आने का दिया निमंत्रण, दिल्ली मुलाकात में राज्य के विकास पर चर्चा

CM Mohan Yadav Meeting PM Modi: सोमवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की और प्रदेश में विकास संबंधित योजनाओं से अवगत कराया. साथ ही भोपाल मेट्रो के शुभारंभ और किसान सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रण दिया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदेश में होने वाले आगामी ऐतिहासिक आयोजनों के लिए आमंत्रण दिया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश में वंदे भारत व मेट्रो कोच निर्माण की फैक्ट्री शुरू होने जा रही है. भोपाल में भी शीघ्र ही मेट्रो ट्रेन का संचालन प्रारंभ होगा. किसानों के हित में एक भव्य सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा. इसके साथ ही स्वदेशी अभियान को आत्मसात करते हुए हम आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. पिछले कुछ समय में औद्योगिकीकरण का भी व्यापक अभियान सफलतापूर्वक संचालित हुआ है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है. बता दें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की.

सीएम यादव ने प्रदेश में हाल ही में होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के कोच बनाने की फैक्ट्री का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी से आग्रह किया है. मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री श्री यादव ने बताया की प्रदेश में औद्योगिक करण का वातावरण चल रहा है. इस दिशा में स्वदेशी का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है. आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है. हमारा लक्ष्य है की स्वदेशी अभियान के तहत गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाए जाए. इसके लिए हम सबको अधिक काम करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से औद्योगिकरण का प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके फल स्वरुप 30 लाख करोड़ से अधिक के एम ओ यू किए जा चुके हैं और 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसी क्रम से राज्य सरकार काम करती रहेगी और निरंतर विकास की राह पर अग्रसर होती रहेगी.