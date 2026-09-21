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ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले पूरा हो 'जन-मन' सभागार, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश; भवन विकास निगम बनेगा रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की पांचवी बैठक हुई. बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निगम की आय सृजन के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी बनाने के निर्देश दिए.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 21, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:27 PM IST
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले पूरा हो 'जन-मन' सभागार, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश; भवन विकास निगम बनेगा रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी

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