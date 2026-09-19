'छात्रों की गूंज' को सीएम मोहन यादव ने बताया 'झूठ की गूंज, कहा- तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी

रोजगार और भर्ती पर भी बोले CM

रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम होने का आंकड़ा सामने आया है. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में करीब 18 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनमें लगभग 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर पुलिस सेवा से जोड़ा जा चुका है. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार भर्तियां की जा रही हैं और 7 हजार प्राध्यापकों की भर्ती हो चुकी है. सीएम ने यह भी दावा किया कि सरकार ने एक लाख से अधिक पदों पर प्रमोशन किए हैं और हर वर्ष एक लाख पदों के सृजन की दिशा में आगे बढ़ रही है.