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'छात्रों की गूंज' को सीएम मोहन यादव ने बताया 'झूठ की गूंज, कहा- तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी

राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया. उन्होंने कार्यक्रम को ‘झूठ की गूंज’ बताते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े गिनाए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 19, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:12 PM IST
'छात्रों की गूंज' को सीएम मोहन यादव ने बताया 'झूठ की गूंज, कहा- तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी
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