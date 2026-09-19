'छात्रों की गूंज' को सीएम मोहन यादव ने बताया 'झूठ की गूंज, कहा- तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी

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इंदौर में राहुल गांधी ने शनिवार को ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने शिक्षा, रोजगार, सरकारी व्यवस्था और छात्रों से जुड़े कई मुद्दे उठाए. राहुल गांधी ने सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े करते हुए शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर भी अपनी बात रखी. वहीं कार्यक्रम के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन पर पलटवार किया. उन्होंने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को ‘झूठ की गूंज’ बताते हुए कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘झूठ की गूंज’ का कार्यक्रम किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने विषय की तैयारी के प्रति लापरवाह नजर आए. कुछ बच्चों व युवाओं से संवाद के दौरान कांग्रेस के एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई. सीएम ने कहा कि जब बात बच्चों और स्कूल शिक्षा की हो, तो तथ्यों और आंकड़ों को सामने रखना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में सांदीपनि विद्यालयों समेत सरकार की विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप ड्रॉपआउट दर को शून्य तक लाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम हुआ है.
#WATCH उज्जैन (मध्य प्रदेश): मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "आज इंदौर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया...कांग्रेस ने जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात की। मध्य प्रदेश में 2002-2003 तक स्कूलों में 16% ड्रॉप आउट था जो अब जीरो है... आज हमारे… pic.twitter.com/Ye6PvIXrHH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 19, 2026
ड्रॉपआउट को लेकर गिनाए आंकड़े
मोहन यादव ने कांग्रेस के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2002-03 तक प्रदेश में ड्रॉपआउट दर करीब 16 प्रतिशत थी. उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 से 2002-03 तक अधिकांश समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही. उस समय स्कूल शिक्षा का बजट करीब 2,000 करोड़ रुपये था, जबकि आज मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा बजट 38,658 करोड़ रुपये है. मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या बच्चों को गणवेश, आने-जाने के लिए साइकिल, मेधावी छात्रों को लैपटॉप और स्कूटी जैसी सुविधाएं दी जाती थीं? उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.
मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य शिक्षा का भी जिक्र
सीएम मोहन यादव ने स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी आंकड़े गिनाए. उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 से 2002-03 तक मध्य प्रदेश में केवल पांच मेडिकल कॉलेज थे. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रदेश को एक और मेडिकल कॉलेज मिला, जबकि आज राज्य में 33 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मेडिकल कॉलेजों में करीब 680 सीटें थीं, जो आज बढ़कर 7,000 से अधिक हो गई हैं.
प्रति व्यक्ति आय और बिजली उत्पादन का जिक्र
मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और बिजली उत्पादन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 से 2002-03 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय करीब 11 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 1.59 लाख रुपये हो गई है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 तक प्रदेश में करीब 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता थी, जबकि आज मध्य प्रदेश में करीब 32,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है.
रोजगार और भर्ती पर भी बोले CM
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम होने का आंकड़ा सामने आया है. उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में करीब 18 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनमें लगभग 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर पुलिस सेवा से जोड़ा जा चुका है. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार भर्तियां की जा रही हैं और 7 हजार प्राध्यापकों की भर्ती हो चुकी है. सीएम ने यह भी दावा किया कि सरकार ने एक लाख से अधिक पदों पर प्रमोशन किए हैं और हर वर्ष एक लाख पदों के सृजन की दिशा में आगे बढ़ रही है.
‘तथ्यों के आधार पर बात करते तो बेहतर होता’
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष को मध्य प्रदेश की जनता से संवाद करना था, तो उन्हें आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में तथ्यों के बजाय भ्रम फैलाने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि केवल गाने-बजाने का आयोजन करने के बजाय यदि राहुल गांधी मध्य प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े विषयों पर तथ्यों के साथ बात करते, तो ज्यादा बेहतर होता.