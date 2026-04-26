Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3193603
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

'कांग्रेस का अन्याय देश कभी...' विपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, देखें अनोखे अंदाज के Photos

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है. सरकार किसानों से गेहूं के साथ ही चना और मसूर भी खरीद रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के षडयंत्र के कारण यह सफल नहीं हो सका.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 26, 2026, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कांग्रेस का अन्याय देश कभी...' विपक्ष पर भड़के CM मोहन यादव, देखें अनोखे अंदाज के Photos

CM Mohan Yadav attack on Congress: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 अप्रैल को एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में दिखाई दिए. वे अचानक राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड स्थित एक रेस्टॉरेंट पहुंचे. उन्होंने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' तो सुनी ही, साथ ही वहां मौजूद आम जनता से संवाद भी किया. उन्हें अपने बीच पाकर लोग भी उत्साह से भर गए. सीएम डॉ. मोहन यादव ने जनता से और जनता ने उनके साथ दिल खोलकर बात की. इस दौरान उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान और किसानों का भी जिक्र किया. इसके साथ ही वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे.  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार तीसरे साल जल गंगा संवर्धन अभियान जारी है. सरकार के बेहतर कार्यों से तस्वीर बदल रही है. जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अग्रणी है. उन्होंने कहा कि इस अभियान से कुओं, बावड़ियों और पारंपरिक जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है. इस दिशा में मध्यप्रदेश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है.

किसान हितैशी राज्य सरकार

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है. सरकार किसानों से गेहूं के साथ ही चना और मसूर भी खरीद रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को उनका हक दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के षडयंत्र के कारण यह सफल नहीं हो सका. प्रधानमंत्री मोदी का ‘मन की बात’ कार्यक्रम समाज में सकारात्मकता, प्रेरणा और नई चेतना का संचार कर रहा है. उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शुद्ध गैर राजनीतिक बातों के साथ देशवासियों में सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करते हैं.

fallback

माफी मांगे कांग्रेस: मोहन यादव

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बहनों के साथ जो अन्याय किया है, उसे देश कभी नहीं भूलेगा. बहनों को उनका हक दिलाने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पांच पीढ़ियां नारी सशक्तिकरण के खिलाफ नकारात्मक रवैया अपनाती आ रही हैं.

fallback

जनता से साझा किए विचार

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने रेस्टॉरेंट में ही युवाओं से आत्मीय संवाद किया. उनके साथ स्वल्पाहार कर नारी शक्ति वंदन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की. उन्होंने प्रदेश में बेटियों की शिक्षा, महिला सुरक्षा, आजीविका, समान वेतन और इन्हें स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की.

TAGS

Mohan Yadavcongress

Trending news

Katni News
कटनी जिला अस्पताल में शर्मनाक घटना, मरीज तड़पता रहा, परिजनों से धुलवाई एंबुलेंस
damoh crime news
बेटी लापता हुई तो बौखलाया आरोपी, लड़के की मां-बहन को बनाया बंधक...
Bhopal
28 अप्रैल को भोपाल में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की याद में महाआयोजन
ujjain news
उज्जैन में भीषण गर्मी के बीच कलेक्टर का बड़ा फैसला, 4 दिन नहीं खुलेंगे स्कूल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित, कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ के शावक की मौत, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
MPPSC की राज्य सेवा व राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 90 मिनट पहले पहुंचना जरूरी
Narmadapuram news
सरकारी अस्पताल में OT अटेंडर बना डॉक्टर, महिला का कर डाला ऑपरेशन, वसूले हजारों रुपये
Bhopal Power Cut
भीषण गर्मी के बीच बड़ा झटका! भोपाल में 15 से ज्यादा इलाकों में घंटों गुल रहेगी बिजली
farmers wheat procurement
'गेहूं उपार्जन में किसानों को न हो कोई तकलीफ...', समीक्षा बैठक में CM के निर्देश
MP School Holiday
भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए खुशखबरी! MP के इन जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित