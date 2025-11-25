Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3017586
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन यादव ने अमृत योजना 2.0 का किया शुभारंभ, क्या है ये योजना और किसे मिलेगा फायदा

Amrit Yojana 2.0: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज भोपाल के कोलार क्षेत्र में अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ किया है. आइए जानते हैं क्या है ये योजना और किसे मिलेगा इसका फायदा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन यादव ने अमृत योजना 2.0 का किया शुभारंभ, क्या है ये योजना और किसे मिलेगा फायदा

What is Amrit Yojana 2.0 Scheme: मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने आज कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शुभारंभ किया. उन्होंने सुबह 11 बजे कोलार में डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम और अमृत योजना 2.0 का  शुभारंभ किया. यह इवेंट अमृत 2.0 विकास पर्व के तहत हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कोलार के मुखर्जी नगर में ₹10 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम का उद्घाटन किया और ₹194 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया, जिसमें ₹184 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं. इस कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहें.

यह भी पढ़ें: MP सोयाबीन भावांतर योजना में फर्जीवाड़ा, भोपाल-इंदौर-उज्जैन समेत इन जिलों में खेला

 

Add Zee News as a Preferred Source

CM मोहन यादव ने अमृत योजना 2.0 का किया शुभारंभ
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने आज कोलार में अमृत योजना 2.0 का शुभारंभ किया. उन्होंने ₹194 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को समर्पित किया, जिसमें ₹10 करोड़ की लागत से बना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम भी शामिल है. मुख्यमंत्री ने ₹184 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का भी अनावरण किया. आइए जानें कि अमृत योजना 2.0 क्या है.

क्या है अमृत योजना 2.0 
अमृत योजना 2.0 केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका मकसद भारत में सभी शहरी लोकल बॉडीज़ (ULBs) को पानी की सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है. इसके लिए सभी घरों में नल कनेक्शन और सीवरेज/सेप्टेज मैनेजमेंट पक्का करना है. इसके मुख्य फ़ायदे देश के सभी शहरी लोगों को मिलेंगे, जिसमें पानी की सप्लाई, सीवरेज, वॉटरबॉडी रेस्टोरेशन और पानी का बचाव शामिल है.

किसे मिलेगा योजना का लाभ
इस स्कीम का फ़ायदा सीधे शहरों में रहने वाले सभी नागरिकों को मिलेगा. यह स्कीम भारत की सभी शहरी लोकल बॉडीज़ को कवर करती है. इसका मुख्य मकसद 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट की यूनिवर्सल कवरेज पक्का करना है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

cm mohan yadavmp news

Trending news

cm mohan yadav
CM मोहन यादव ने अमृत योजना 2.0 का किया शुभारंभ,क्या है ये योजना और किसे मिलेगा फायदा
gwalior news
सड़क पर दौड़ती बस बनी आग का गोला, खतरे में पड़ी 50 यात्रियों की जान...
balod news
झूठी हीलिंग के नाम पर ठगी, जादू-टोना हटाने की बात कहकर लूटते थे पैसे; कई लोग पकड़ाए
khairgarh news
18 लाख की गाड़ी...4 करोड़ 4 लाख रुपए, गड्डी निकालते-निकालते थक गई पुलिस
medicines ban in mp
भूलकर भी न खरीदें 6 आयुर्वेदिक दवाएं! प्रदेशभर में बिक्री पर लगी रोक, हर जगह जांच
damoh news
सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश! दमोह में महिला की दिलेरी के आगे झुका दबंग
Singrauli news
सिंगरौली में प्रदूषण का अटैक! AQI 300 के पार; स्वास्थ्य पर मंडराया संकट
naxal news
हिड़मा के बाद बटालियन डगमगाई! 48 लाख के 15 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर
bhavantar yojana 2025
भावांतर योजना पर नया अपडेट, जानें क्या है सोयाबीन का मॉडल रेट; कब तक होगी खरीदी?
bhopal news
देश विदेश से बैठे-बैठे भोपाल में हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री, तैयार हो रहा हाई-टेक का