Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3107256
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन यादव ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, बोले- इंजीनियर्स साक्षात भगवान विश्वकर्मा के अवतार

लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि  निर्माण सिर्फ ईंट–पत्थर का संयोजन नहीं, एक अभिनव कला है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन यादव ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, बोले- इंजीनियर्स साक्षात भगवान विश्वकर्मा के अवतार

वर्तमान समय में हमारे इंजीनियर्स साक्षात् भगवान विश्वकर्मा के अवतार हैं. लोक निर्माण विभाग ने पिछले 2 वर्षों के कार्यों के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है. यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को रवीन्द्र भवन में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम गतिशक्ति योजना के माध्यम से लोक निर्माण विभाग नवाचारों को धरातल पर उतार रहा है. 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि  निर्माण सिर्फ ईंट–पत्थर का संयोजन नहीं, एक अभिनव कला है. इसमें उत्कृष्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक कार्य योजना को अपनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अब हर निर्माण कार्य में कन्सेप्चुअल और क्वालिटेटिव एप्रोच अनिवार्य रूप से दिखाई देना चाहिए. गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए. प्रदेश के विकास के लिए हम सभी को पूरी क्षमता दक्षता से काम करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीन बिल्डिंग के विकास पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि आज की कार्यशाला में एमपीआईडीसी सहित देश की विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते हुए हैं. प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग के विकास को लेकर सहमति बनी है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कार्यों और नवाचारों के लिए लोक निर्माण मंत्री एवं विभाग को बधाई दीं.

इंजीनियर्स कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि गीता के अंतिम अध्याय में ज्ञान और विज्ञान की बात कही गई है, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार के साथ पंच तत्वों की व्याख्या की गई है. लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की यह कार्यशाला आधुनिक संरचनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर्स ने सांदीपनि विद्यालय सहित बड़े-बड़े अधोसंरचनात्मक विकास के निर्माण कार्य किए हैं. सड़क, पुल, स्टेडियम और भवन जैसे निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ही किये जाते हैं. विभागीय इंजीनियर्स की क्षमता संवर्धन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है. उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स को अपना काम करने में अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. 

प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ हुआ एमओयू

कार्यशाला में प्रशिक्षण कैलेंडर एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैन्युअल का विमोचन किया गया. साथ ही, पी.एम.एस. पोर्टल-2.0 डिजिटल प्रबंधन प्रणाली को प्रेजेंटेशन के साथ लांच किया गया. इस दौरान मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एवं मध्य प्रदेश भवन विकास निगम द्वारा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीआरआरआई) नई दिल्ली, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स (आईएएचई) नई दिल्ली,इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई), हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) मुंबई तथा म.प्र. भवन विकास निगम द्वारा योजना तथा वास्तुकला विद्यालय भोपाल (एस.पी.ए.) के साथ एमओयू किये गए.

ब्रोशर और पुस्तकों के मैनुअल का हुआ विमोचन

कार्यशाला में प्रशिक्षण कैलेंडर और परियोजना प्रबंधन पुस्तिका का विमोचन किया गया. साथ ही परियोजना प्रबंधन प्रणाली–2.0 (डिजिटल प्रबंधन प्रणाली) का प्रदर्शन कर उसका औपचारिक शुभारंभ किया गया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस 2.0 की लाँचिंग की. मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, आईआईटी मुंबई तथा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल जैसी राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए. कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने क्षमता निर्माण, हरित भवन अवधारणा, आधुनिक निर्माण तकनीक, गुणवत्ता नियंत्रण और नवाचार जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया.

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

Mohan Yadav
CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान- MP को बनाना है शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, बोले- इंजीनियर्स...
Singrauli news
युवक ने सुबह-सुबह पड़ोसियों की ली जान; धारदार हथियार से सिर धड़ से किए अलग
mp news
इंदौर के कॉलेज में कोहराम, वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हुआ हंगामा, कैंपस में तोड़फोड़
chhattisgarh news
उम्र की दीवार ने तोड़ी सांसों की डोर, प्रेमी जोड़े ने एक ही रात में छोड़ी दुनिया
sagar news hindi
सागर में वेलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को शिवसेना की कड़ी चेतावनी, कपल्स में दहशत
MP Crime News
सागर में फिल्मी स्टाइल में कत्ल, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश
Latest Ratlam News
महिला के घर आया मुस्लिम युवक तो ग्रामीणों ने जमकर पीटा, 2 घंटे तक चला तमाशा
Vande Mataram
MP में अब राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा राष्ट्रगीत, CM ने किया ऐलान...
chhindwara cough syrup case
2 मिनट 41 सेकेंड की कॉल, 2 डॉक्टरों की बात.. छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड का सबसे बड़ा राज