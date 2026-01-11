भोपाल में 1101 ट्रैक्टरों की महा-रैली आज, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, प्रदेश भर से जुटेंगे हजारों किसान

MP Agriculture Year 2026: मध्य प्रदेश में आज से आधिकारिक तौर पर कृषि कल्याण वर्ष 2026 शुरू होने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन में इस खास साल का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री पूरे राज्य से आए लगभग 1101 ट्रैक्टरों की एक बड़ी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे. ट्रैक्टर रैली के लिए किसान RTO ऑफिस के पास इकट्ठा होंगे, जहां से रैली आगे बढ़ेगी. रैली और सम्मेलन को देखते हुए राजधानी भोपाल में खास सुरक्षा और ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक डायवर्जन को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्लान करें.

1101 ट्रैक्टरों की रैली को सीएम दिखाएंगे हरी झंडी

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव जंबूरी ग्राउंड में होने वाले किसान सम्मेलन में इस मिशन का रोडमैप पेश करेंगे. इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 1101 ट्रैक्टरों की रैली होगी. राज्य भर से हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ RTO ऑफिस के पास इकट्ठा होंगे, जहां से मुख्यमंत्री रैली को हरी झंडी दिखाएंगे.

यह भी पढ़ें: भोपाल में 1100 ट्रैक्टरों की मेगा रैली, 30,000 किसान होंगे शामिल; कई सड़कें रहेंगी डायवर्ट; जानें ट्रैफिक प्लान

Add Zee News as a Preferred Source

पूरे साल भर होंगे किसानों से जुड़े कार्यक्रम

इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इससे किसानों को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी. सरकार की योजना है कि राज्य के किसानों को मॉडर्न खेती के तरीके सीखने के लिए ब्राजील और इज़राइल भेजा जाए. इन देशों में सिंचाई, बीज मैनेजमेंट और एडवांस्ड पशुपालन की बारीकियां सीखकर किसान अपनी प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ा पाएंगे. राज्य में पूरे साल एग्रीकल्चर फेयर, वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे.

ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव

ट्रैक्टरों की बड़ी संख्या में आवाजाही के कारण भोपाल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है. रैली के दौरान आम जनता को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए जंबूरी मैदान और RTO ऑफिस की ओर जाने वाले कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. मोहन सरकार के इस कदम को किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और खेती को मुनाफे का धंधा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!