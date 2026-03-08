Advertisement
एमपी में ‘क्वींस ऑन द व्हील्स’ टूर का शुभारंभ, देशभर की 25 महिला राइडर्स करेंगी 1400KM सफर, सीएम बोले- महिला सुरक्षा की गारंटी है मध्यप्रदेश

MP Tourism Women Biking Tour: सीएम मोहन यादव ने ‘क्वींस ऑन द व्हील्स’ के तीसरे महिला बाइकिंग टूर का शुभारंभ किया. यह यात्रा 7 से 13 मार्च तक चलेगी. इस यात्रा में देश के कई राज्यों की 25 महिला राइडर्स करीब 1400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से गुजरेंगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:46 PM IST
CM Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश की सड़कों पर अब नारी शक्ति के साहस की गूंज सुनाई देगी. शनिवार को सीएम मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक कार्यक्रम 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के तीसरे महिला बाइकिंग टूर का शुभारंभ किया. महिला दिवस और रंगपंचमी के उल्लास के बीच शुरू हुआ यह सफर न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि देश को यह संदेश भी देगा कि मध्यप्रदेश महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है. इस टूर में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे अलग-अलग राज्यों की 25 जांबाज महिला बाइक राइडर्स शामिल हैं. यह यात्रा 7 से 13 मार्च तक चलेगी, जिसमें महिला बाइकर्स 1400 किमी की दूरी तय करेंगी. 

इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने टीम से संवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश भी आगे बढ़ रहा है. देश भी सुरक्षित है और मध्यप्रदेश भी सुरक्षित है. महिला दिवस और रंगपंचमी से पूर्व प्रारंभ हुए 'क्वींस ऑन द व्हील्स' के अंतर्गत थर्ड महिला बाइकिंग टूर में देशभर से आईं बाइक राइडर बहनें पर्यटन के रंग बिखेरेंगी. यह यात्रा मध्यप्रदेश की बेटियों के लिए अद्वितीय, साहसपूर्ण और फलदायी सिद्ध होगी. इस मौके पर बाइक राइडर्स ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ अपने अनुभव भी साझा किए. मध्यप्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने वाले युवाओं से संवाद किया और मुख्यमंत्री ने उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाया.
यहां-यहां जाएगी क्वीन्स ऑन द व्हील्स
मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार की यह पहल मध्यप्रदेश के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी. बाइकिंग टूर पर निकली बहनें प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों सांची, उदयगिरि, चंदेरी, खजुराहो, कूनो नेशनल पार्क, ग्वालियर, मितावली और ओरछा से होकर गुजरेंगी. इसके अलावा, निमाड़ की सादगी, मालवा की जीवंतता, बुंदेलखंड की शौर्यगाथा, बघेलखंड की लोक कलाएं, चंबल का गौरवशाली इतिहास और महाकौशल की सुंदरता हमारे प्रदेश की विशेषता है.

एक्सपर्ट महिलाएं हैं टीम में शामिल 
प्रदेश में स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, सुरक्षित और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है. सीएम मोहन यादव ने बताया कि विभिन्न राज्यों से मध्यप्रदेश आईं बहनों को आत्मीयता का अनुभव हो रहा है. इस दल में शामिल महिला राइडर्स काफी अनुभवी हैं. वे अपनी राइड के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. जिला प्रशासन महिला राइडर्स के दल के ठहरने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा. कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे.

