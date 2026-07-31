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घर बैठे मिला कॉलेज में एडमिशन! MP में E-Pravesh ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड, 4 साल में सबसे ज्यादा दाखिले

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन से राज्य की शिक्षा प्रणाली लगातार बेहतर होती जा रही है और उनके नेतृत्व में अब शिक्षा विभाग ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इस साल 24 जुलाई तक शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में 4 लाख 89 हजार 169 विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 31, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:19 AM IST
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