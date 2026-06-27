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साल 2027 को 'युवा वर्ष' मनाएगी सरकार, भोपाल में होगी GIS; इंटरनेशनल MSME डे पर CM मोहन यादव के बड़े ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 27 जून को बड़ी घोषणाएं कीं. उन्होंने कहा कि साल 2027 को राज्य सरकार 'युवा वर्ष' के रूप में मनाएगी. दूसरी ओर, 'ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट' (GIS) भी जनवरी में भोपाल में आयोजित की जाएगी.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 27, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:23 PM IST
साल 2027 को 'युवा वर्ष' मनाएगी सरकार, भोपाल में होगी GIS; इंटरनेशनल MSME डे पर CM मोहन यादव के बड़े ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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