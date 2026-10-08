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मुंबई में CM मोहन यादव की उद्योगपतियों से बैठक: MP को मिले ₹90 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से आज मुंबई में रोड शो के माध्यम से निवेशकों से संवाद किया और मध्य प्रदेश में निवेश के साथ-साथ विभिन्न सेक्टर में व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 08, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 06:46 PM IST
मुंबई में CM मोहन यादव की उद्योगपतियों से बैठक: MP को मिले ₹90 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

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