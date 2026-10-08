/मुंबई में CM मोहन यादव की उद्योगपतियों से बैठक: MP को मिले ₹90 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

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मध्य प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुंबई दौरे को बड़ी सफलता मिली है. 'द सेंट रेजिस' होटल में आयोजित 'इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन एमपी' और रोड शो के दौरान देश-विदेश के प्रमुख निवेशकों के साथ हुई बैठकों के बाद राज्य को लगभग ₹90,000 करोड़ के भारी-भरकम निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश के 14,375 से अधिक युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
उद्योगपतियों और वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, 'मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक ही मां की दो संतानों की तरह हैं. यदि महाराष्ट्र और मुंबई वैश्विक दृष्टि से सक्षम निवेशकों का गढ़ हैं, तो मध्य प्रदेश असीम संभावनाओं का गढ़ है.' मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सरप्लस और देश की सबसे सस्ती बिजली, पर्याप्त बैंकिंग नेटवर्क, प्रशिक्षित मानव संसाधन (स्किल्ड लेबर), अपराध-मुक्त जीवन शैली और देश के मध्य में स्थित भौगोलिक स्थिति जैसे अनुकूल कारक निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं.
नवकरणीय ऊर्जा और आईटी क्षेत्र में बड़ा रुझान
मुंबई रोड शो के दौरान सबसे ज्यादा रुझान नवकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy), सूचना प्रौद्योगिकी (IT), डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला. ACME Global ने मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा क्षेत्र को गति देने के लिए कंपनी ने अकेले ₹47,000 करोड़ के भारी निवेश का प्रस्ताव दिया है. अवाडा ग्रुप, INOX और एयर प्रोडक्ट्स ने ने भी ऊर्जा और औद्योगिक गैस उत्पादन इकाइयों के विस्तार के लिए अपने बड़े प्रस्ताव सरकार को सौंपे हैं. फार्मा और आईटी सेक्टर की इनक्यूब एथिकल सहित कई फार्मास्युटिकल कंपनियों और आईटी दिग्गजों ने भी राज्य में अपने कारोबार का विस्तार करने और नई इकाइयां लगाने की इच्छा जाहिर की है.
30% निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे, GIS-2027 का दिया न्योता
गवर्नमेंट टू बिजनेस (G2B) बैठकों और राजदूतों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की 25 से अधिक निवेश-अनुकूल औद्योगिक नीतियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के जरिए अब तक प्राप्त प्रस्तावों में से 30 प्रतिशत से अधिक—यानी करीब ₹10 लाख करोड़ का निवेश—सफलतापूर्वक जमीन पर उतर चुका है. मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष में आयोजित होने जा रही अगली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' (GIS 2027) में शामिल होने के लिए मुंबई के प्रमुख उद्योगपतियों, विदेशी निवेशकों और वाणिज्यिक दूतावासों के प्रतिनिधियों को औपचारिक निमंत्रण भी दिया.