/मुंबई में CM मोहन यादव की उद्योगपतियों से बैठक: MP को मिले ₹90 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14 हजार से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार

मुंबई रोड शो के दौरान सबसे ज्यादा रुझान नवकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy), सूचना प्रौद्योगिकी (IT), डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला. ACME Global ने मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा क्षेत्र को गति देने के लिए कंपनी ने अकेले ₹47,000 करोड़ के भारी निवेश का प्रस्ताव दिया है. अवाडा ग्रुप, INOX और एयर प्रोडक्ट्स ने ने भी ऊर्जा और औद्योगिक गैस उत्पादन इकाइयों के विस्तार के लिए अपने बड़े प्रस्ताव सरकार को सौंपे हैं. फार्मा और आईटी सेक्टर की इनक्यूब एथिकल सहित कई फार्मास्युटिकल कंपनियों और आईटी दिग्गजों ने भी राज्य में अपने कारोबार का विस्तार करने और नई इकाइयां लगाने की इच्छा जाहिर की है.