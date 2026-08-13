/भोपाल के बोट क्लब में पहली बार बना फ्लोटिंग तिरंगा, CM मोहन यादव ने नौका तिरंगा यात्रा से दिया देश सेवा का संदेश

सीएम डॉ. यादव ने कहा कि आज की जल में निकाली गई तिरंगा यात्रा अद्भुत है. हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगा लेकर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है. इसका रोमांच देखते ही बनता है. यह प्रदर्शन बताता है कि जीवन में समान समय नहीं रहता. संकल्प शक्ति समय के साथ चलती है. ये खिलाड़ी इसी तरह समुद्र में चट्टानी लहरों से टकराते हैं. जीवन-मृत्यु के संघर्ष के बीच अपने संकल्प-कौशल के बलबूते सिद्धता दिखाते हैं. आज देश और दुनिया देख रही है कि नौका के माध्यम से भी तिरंगा यात्रा होती है. आज प्रदेश का अद्भुत रिकॉर्ड बन रहा है. आज यहां चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दे रहा है. परमात्मा करे हमारे देश पर किसी की नजर न लगे. हमारा देश सर्वशक्तिमान हो-सामर्थ्यवान हो. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम सभी देश को आगे बढ़ाएं और अमृत काल की ओर सक्षमता के साथ चलें. मैं इस तिरंगा यात्रा के लिए सभी को बधाई देता हूं.