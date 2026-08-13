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भोपाल के बोट क्लब में पहली बार बना फ्लोटिंग तिरंगा, CM मोहन यादव ने नौका तिरंगा यात्रा से दिया देश सेवा का संदेश

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध बोट क्लब का माहौल गुरुवार (13 अगस्त) को 'मेरा रंग दे बसंती चोला..,' जैसे गीतों से देशभक्तिमय हो गया. हर तरफ जहां देखो, वहां तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया. धरती-जल-नभ, तीनों जगह तिरंगे के रंगों में रंगे नजर आईं. इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने खुद भी नौका में बैठकर देश सेवा का संदेश दिया.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 13, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:47 PM IST
भोपाल के बोट क्लब में पहली बार बना फ्लोटिंग तिरंगा, CM मोहन यादव ने नौका तिरंगा यात्रा से दिया देश सेवा का संदेश

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