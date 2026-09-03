/सीएम मोहन यादव ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की मांगी कामना

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री महाकाल महालोक का उदाहरण देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों के व्यवस्थित विकास का सीधा असर श्रद्धालुओं की संख्या पर पड़ता है. अकेले उज्जैन स्थित बाबा महाकाल की नगरी में धार्मिक पर्यटन का ऐसा विस्तार हुआ है कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगभग 20 गुना तक की बढ़ोतरी देखी गई है. वर्तमान में सालाना 10 करोड़ से अधिक दर्शनार्थी उज्जैन पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल लोक जैसे प्रयोगों ने देश की सनातन संस्कृति को नए गौरव के साथ स्थापित किया है.