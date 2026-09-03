/सीएम मोहन यादव ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की मांगी कामना

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को गुजरात की देवभूमि द्वारका स्थित ऐतिहासिक वन द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन-पूजन किए. मुख्यमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लिया और मध्य प्रदेश के निवासियों की सुख, शांति, समृद्धि व सर्वांगीण कल्याण की मंगल कामना की. दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा भी लिया.
मंदिर परिसर में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक चेतना के अनुभव के उद्देश्य से द्वारका पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का कायाकल्प हुआ है, जिससे तीर्थाटन को एक नई दिशा मिली है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्री महाकाल महालोक का उदाहरण देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों के व्यवस्थित विकास का सीधा असर श्रद्धालुओं की संख्या पर पड़ता है. अकेले उज्जैन स्थित बाबा महाकाल की नगरी में धार्मिक पर्यटन का ऐसा विस्तार हुआ है कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगभग 20 गुना तक की बढ़ोतरी देखी गई है. वर्तमान में सालाना 10 करोड़ से अधिक दर्शनार्थी उज्जैन पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल लोक जैसे प्रयोगों ने देश की सनातन संस्कृति को नए गौरव के साथ स्थापित किया है.
श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की तैयारी
डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सरकार भी इसी दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है. राज्य के सभी प्रमुख देवस्थानों पर श्रद्धालुओं के सुगम आगमन, रुकने की बेहतर व्यवस्था और आवश्यक बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है. द्वारका यात्रा के दौरान उन्होंने वहां की प्रबंधकीय व्यवस्थाओं और यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया ताकि इन अनुभवों का उपयोग मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को और सुदृढ़ करने में किया जा सके.
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पूर्व आज धर्मपत्नी के साथ देवभूमि द्वारका की पुण्य धरा पर भगवान श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन-पूजन का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।
प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी कृपा सदैव मध्यप्रदेश पर बनी रहे। राज्य निरंतर विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और हर घर-आंगन में… pic.twitter.com/Hj8QLpWIFK
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 3, 2026
जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और सांस्कृतिक गौरव
सनातन परंपरा के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि द्वारका देश के चार प्रमुख धामों में से एक है और आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों में अपनी विशेष पहचान रखता है. जन्माष्टमी के पावन अवसर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने देश व प्रदेशवासियों को पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं दीं और भगवान श्री कृष्ण से सभी पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की.