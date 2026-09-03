Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /सीएम मोहन यादव ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की मांगी कामना

सीएम मोहन यादव ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की मांगी कामना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 सितंबर को गुजरात की देवभूमि द्वारका स्थित वन द्वारकाधीश मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया. उन्होंने भगवान श्री द्वारकाधीश का आशीर्वाद प्राप्त किया और भगवान से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 03, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:33 PM IST
सीएम मोहन यादव ने द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की मांगी कामना

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बर्थडे पार्टी नहीं दी तो कोर्ट पहुंचा मामला, दोस्त ने थमा दिया लीगल नोटिस...
2
3
4
5