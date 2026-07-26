/ओंकारेश्वर सेप्टिक टैंक हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

3 साल से मासूम की हुई थी मौत

उल्लेखनीय है कि गत दिवस ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी पार्किंग क्षेत्र में हुई दुःखद घटना में एक तीन वर्षीय बालक की सेप्टिक टैंक में गिरने से मृत्यु हो गई थी. ब्रह्मपुरी पार्किंग क्षेत्र स्थित धर्मशाला परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई के उपरांत मलबा यथास्थान रखा गया था, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मलबे से लोहा, सरिया, भंगार और अन्य सामग्री निकाल ली गई तथा सेप्टिक टैंक के ढक्कन को क्षतिग्रस्त कर उसे खुला छोड़ दिया गया. इसी कारण तीन वर्षीय बालक सेप्टिक टैंक में गिर गया, जिससे उसकी दुःखद मृत्यु हो गई.