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ओंकारेश्वर सेप्टिक टैंक हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

CM Mohan Yadav News: ओंकारेश्वर में सेप्टिक टैंक हादसे में तीन वर्षीय मासूम की मौत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. लापरवाही करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के निलंबन और दोषी पाए जाने पर बर्खास्तगी के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही घाटों और सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश भी जारी किए गए.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 26, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:35 PM IST
ओंकारेश्वर सेप्टिक टैंक हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
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