/ओंकारेश्वर सेप्टिक टैंक हादसे पर सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

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Omkareshwar CM News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओंकारेश्वर में हुई सेप्टिक टैंक दुर्घटना पर दुःख व्यक्त किया है. सीएम ने कहा कि दुर्घटना की जवाबदेही तय कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीएम मोहन यादव ने संपूर्ण प्रकरण की विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि दुर्घटना में लापरवाही करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया जाए. विभागीय जांच में दोषी पाए जाने वालों को बर्खास्त किया जाएगा. राज्य सरकार के लिए आमजन की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण नोडल अधिकारी, उपयंत्री सुरेश चंद्र पाटीदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
मुख्यमंत्री ने घाटों पर गंदगी और सीवेज न गिरे, इसके लिए हर संभव व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन और नगर परिषद को दिए हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि घाटों और खतरनाक स्थलों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड तथा पुलिस/होमगार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाए. सभी सीवर चैंबरों का सर्वे कर टूटे-फूटे ढक्कन तुरंत बदले जाएं और सभी प्रकार के मरम्मत कार्य तत्काल किए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सभी सावधानियां अपनाई जाएं. यह जिला प्रशासन का दायित्व है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो.
3 साल से मासूम की हुई थी मौत
उल्लेखनीय है कि गत दिवस ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी पार्किंग क्षेत्र में हुई दुःखद घटना में एक तीन वर्षीय बालक की सेप्टिक टैंक में गिरने से मृत्यु हो गई थी. ब्रह्मपुरी पार्किंग क्षेत्र स्थित धर्मशाला परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. कार्रवाई के उपरांत मलबा यथास्थान रखा गया था, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो. अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मलबे से लोहा, सरिया, भंगार और अन्य सामग्री निकाल ली गई तथा सेप्टिक टैंक के ढक्कन को क्षतिग्रस्त कर उसे खुला छोड़ दिया गया. इसी कारण तीन वर्षीय बालक सेप्टिक टैंक में गिर गया, जिससे उसकी दुःखद मृत्यु हो गई.
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