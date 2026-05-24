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जल संकट पर एक्शन में सीएम, हर जिले में पेयजल को लेकर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश

CM on Water Crisis: एमपी सीएम मोहन यादव ने प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को लेकर सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं. वहीं मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने कके लिए कहा. इतना ही नहीं पानी सप्लाई से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 24, 2026, 11:50 PM IST
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CM Mohan Yadav
CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 मई को पेयजल व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों को पेयजल संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण और प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. इस क्रम में नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई, जल निगम आदि विभागों के पेयजल व्यवस्था से जुड़े समस्त अमले के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत होंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कलेक्टरों एवं नगरीय निकाय, पंचायत, पीएचई और नगर निगम के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली. उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाएं और पेयजल उपलब्धता के लिए अधिकारियों की समिति बनाकर प्रतिदिन समीक्षा करें.

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि टैंकर से पेयजल आवश्यकता वाले क्षेत्रों में वितरित हो और किसी भी तरह की अनियमितता न हो. उन्होंने टैंकर के दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कहा कि वे जनप्रतिनिधियों से संवाद और समन्वय बनाए रखते हुए पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें. पेयजल उपलब्धता के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए. शहरी क्षेत्रों की पानी की टंकियों को भरने में समानता रखी जाए और ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों को भी इस पूरी योजना में शामिल किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी नल-जल योजना का विद्युत कनेक्शन न काटा जाए.

मुख्य सचिव जैन ने बताया कि राज्य शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बोरवेल आदि के खनन के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि जारी की है और पंचायतों को संधारण कार्यों के लिए 55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी गई है, ताकि पेयजल उपलब्धता में कोई परेशानी न हो. उन्होंने कहा कि हर स्तर पर मैकेनिज्म तैयार कर नियमित समीक्षा की जाए. बैठक में नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पीएचई, ऊर्जा और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए.

कम समय में समाधान के निर्देश 
मुख्य सचिव जैन ने कहा कि कंट्रोल रूम को स्वयं कलेक्टर लीड करें और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के अलावा लोक सेवा गारंटी तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का न्यूनतम समय में निराकरण सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें तथा पेयजल उपलब्धता और शिकायतों के निराकरण का प्रचार-प्रसार भी करें. आगामी एक माह के लिए विशेष प्लान बनाकर रोज सख्ती से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. पेयजल प्रदाय कार्य में लगे सभी विभागों के अमले के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने और केवल अपरिहार्य स्थिति में ही अवकाश स्वीकृत करने को कहा गया है. वहीं मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे ट्रीटेड वॉटर का भी समुचित उपयोग करें और टैंकर से जल प्रदाय पर विशेष ध्यान दें. यह सुनिश्चित किया जाए कि हर हाल में बसाहटों तक टैंकर पहुंचे और जल प्रदाय हो.

विशेष सतर्कता रखने के निर्देश
कलेक्टरों से कहा गया है कि नई एसओपी जारी की गई है और एसओआर को संशोधित किया गया है. अब जल संधारण के 10 हजार रुपये तक के कार्य पंचायत स्वयं कर सकती है. मुख्य सचिव ने कहा कि 15वें और 16वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग भी पेयजल उपलब्धता के लिए किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि केंद्र वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, मूलभूत मद और अन्य अनुदानों के अलावा पंचायत अपनी आय के स्रोतों से भी पेयजल व्यवस्था पर खर्च कर सकती हैं.

पेयजल स्रोतें पर विशेष निगरानी
वहीं अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कलेक्टरों से कहा कि वे पेयजल के सभी स्रोतों पर विशेष निगरानी रखें और पहले से यह जानकारी रखें कि कहीं जल स्रोतों में पानी की कमी तो नहीं हो रही है. उन्होंने वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था पर भी पहले से काम करने को कहा. इसके अलावा, बैठक में अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि 25 मई से प्रदेश में दो दिवसीय गंगा दशहरा आयोजन होंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं 25 और 26 मई को उज्जैन के क्षिप्रा तट पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि आयोजनों को पेयजल संरक्षण से जोड़कर जनोपयोगी बनाया जाए तथा जनप्रतिनिधियों और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए.

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