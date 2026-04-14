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सीएम मोहन बोले-महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध थे बाबा साहेब अंबेडकर, एकजुटता से करेंगे काम

Baba Saheb Ambedkar Birth Anniversary: सीएम मोहन यादव ने भोपाल में भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी एकजुट होकर काम करेंगे.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:11 PM IST
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सीएम मोहन यादव ने बाबा साहेब को किया नमन
सीएम मोहन यादव ने बाबा साहेब को किया नमन

CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव ने मंगलवार को भोपाल में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी. इस दौरान सीएम मोहन ने कहा आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहेब का योगदान अविस्मरणीय है, अतुलनीय है. उन्होंने देश में समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भारतीय संविधान की रचना कर इसमें सबके अधिकारों की सुरक्षा की है. उन्होंने आजीवन वंचितों, पीड़ितों, शोषितों और उपेक्षितों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रखर आवाज थे. हमारी सरकार संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ अंबेडकर की समरसता और समानता की भावना को केन्द्र में रखकर लगातार काम कर रही है. बाबा साहेब ने हमें समानता का अधिकार दिलाया और अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास' के पथ पर आगे बढ़ते हुए बाबा साहेब के स्वप्न को साकार कर रहे हैं. देश सबसे पहले है, हम सब सामाजिक समरसता के लिए मिल-जुलकर, एकजुट प्रयास करेंगे. 

ग्वालियर में अंबेडकर धाम बनाने जा रहे हैं 

सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकारों ने हमेशा ही बाबा साहेब का सम्मान किया. भोपाल में उड़ान पुल बना तो उसे हमने बाबा साहेब का नाम दिया. बाबा साहेब की जन्मभूमि महू में भव्य स्मारक बनवाया. बाबा साहेब के नाम पर कामधेनु योजना शुरू की थी. सागर के अभ्यारण्य को बाबा साहेब का नाम दिया. बाबा साहेब के नाम पर आर्थिक कल्याण योजना शुरू की. हम ग्वालियर में भी डॉ. अंबेडकर धाम बनाने जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने बाबा साहेब की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए उनकी जन्म भूमि महू-डॉ. अंबेडकर नगर, शिक्षा भूमि (लंदन) दीक्षा भूमि (नागपुर-महाराष्ट्र), महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली) एवं चैत्य भूमि (मुंबई) को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर यहां स्थाई निर्माण कार्य कराये हैं. जो बाबा साहेब के संघर्ष एवं आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं. 

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महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने स्त्री शिक्षा, इनके नैसर्गिक अधिकारों के संरक्षण और इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए विशेष प्रयास किये. उन्हीं के बताये मार्ग पर चलकर हमारा देश आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने की ओर आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश की संसद में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पूर्ण क्रियान्वयन को लेकर ऐतिहासिक चर्चा कराने जा रही है. इस अधिनियम की मंशा देश की सभी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है. यह 21वीं शताब्दी में देश की आधी आबादी को पूरा हक देने की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा और कारगर कदम होगा, जो भारतीय गणतांत्रिक राष्ट्र की विधायिका व्यवस्था में महिलाओं का राजनीतिक नेतृत्व बढ़ाएगा. पुष्पांजलि कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे. 

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