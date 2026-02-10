Advertisement
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर किया नमन

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 10 फरवरी 1930 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, वर्ष 1985 से 1990 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे. उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदयात्राओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:21 PM IST
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जयंती पर विधानसभा परिसर में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की. विधायक रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के परिजन ने भी चित्र पर पुष्पांजलि की.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 10 फरवरी 1930 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जन्मे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, वर्ष 1985 से 1990 तक मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे. उन्होंने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदयात्राओं के माध्यम से जन जागरण का कार्य किया. लोकप्रिय जन नेता रहे स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल राज्य सरकार में विधि-विधायी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री भी रहे.

सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद, उन्होंने 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया. स्व. राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने 'असंसदीय अभिव्यक्तियां' नामक पुस्तक की संकल्पना की, जो विधायी कामकाज पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ है. उन्होंने संसदीय मामलों सहित कई पुस्तक लिखीं.

ये भी पढ़ें- CM मोहन यादव ने जाने स्टूडेंट्स के मन के भाव, किया शंका का समाधान; परीक्षा पर खुलकर की बात

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रहे व्यक्तित्वों की जयंती और पुण्यतिथि पर मध्यप्रदेश विधानसभा भवन में उन्हें स्मरण करने की परंपरा स्थापित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सराहना करते हुए उनका आभार माना.

