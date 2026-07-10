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अटकाने-लटकाने का समय गया, जो हो सकेगा वो करेगी सरकार... CM मोहन यादव ने किया अतिथि विद्वानों का साथ देने का वादा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अतिथि विद्वान महज किसी पद को भरने के खाली स्थान नहीं हैं, ये पावन मंदिर के पुजारी हैं. उनके पढ़ाने से देश का भविष्य उज्ज्वल होगा. इनकी भूमिका छोटी नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 10, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:27 PM IST
अटकाने-लटकाने का समय गया, जो हो सकेगा वो करेगी सरकार... CM मोहन यादव ने किया अतिथि विद्वानों का साथ देने का वादा

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