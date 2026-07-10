/अटकाने-लटकाने का समय गया, जो हो सकेगा वो करेगी सरकार... CM मोहन यादव ने किया अतिथि विद्वानों का साथ देने का वादा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने 13 आकस्मिक, 3 एच्छिक अवकाश दिया है. बहनों को प्रसूति अवकाश दिया गया है. एक वर्ष में निकट स्थान पर जाने की सुविधा भी दी थी. लोकसेवा में भी 25 फीसदी पद आरक्षित करते हुए दस वर्ष की छूट दी थी. 2022 में 117, 2024 में 48 अतिथि विद्वान नियुक्त किए जा चुके हैं. हमारी सरकार के बनते ही हमने तमाम प्रकार की बाधाओं के बीच भी डंके की चोट पर, हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह लगातार काम कर रहे हैं. हम किसान-युवा-महिला-गरीब सभी के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, तो दूसरी तरफ सेवाओं के कामों पर भी ध्यान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि रात के 2-2 बजे तक प्रमोशन हो रहे हैं. हर दिन नई लिस्ट निकल रही है. सरकार ने सारी बाधाएं हटा दी हैं. अगर सरकार का काम असरदार नहीं, तो वो सरकार ही नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे. आज नक्सलियों को हमने उखाड़ फेंका, अब हम नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में 2029 तक राज्य को नशा मुक्त करने का प्रयास करेंगे.