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महाकाल और भोजशाला के लिए 'वैष्णो देवी मॉडल'! कटरा पहुंचे CM मोहन यादव, जानें क्या है उनका प्लान

 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 मई को जम्मू-कश्मीर के कटरा पहुंचे. वे यहां माता वैष्णों के दर्शन के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. इन चीजों पर अध्ययन करने के लिए उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी है. इसी तरह के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई अन्य प्रतिनिधिमंडल देश के अलग-अलग हिस्सों में भी भेजे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 29, 2026, 04:10 PM IST
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (फाइल फोटो)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 मई को जम्मू-कश्मीर के कटरा पहुंचे, जहां वे माता वैष्णो देवी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे और साथ ही मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे. दरअसल, मुख्यमंत्री सिर्फ दर्शन के उद्देश्य से नहीं पहुंचे हैं, बल्कि उनके इस दौरे के पीछे मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों को वैश्विक स्तर पर चमकाने की एक बड़ी योजना है. सीएम मोहन यादव के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी कटरा पहुंचा है, जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भीड़ प्रबंधन, जनसुविधाओं और सुरक्षा प्रणालियों का बारीकी से अध्ययन करेगा.

सीएम मोहन यादव के दौरे का क्या है उद्देश्य?

मध्य प्रदेश के महाकाल, ओंकारेश्वर और भोजशाला जैसे बड़े धार्मिक स्थलों के लिए एक प्रभावी और उत्कृष्ट प्रबंधन मॉडल तैयार करना. भारी भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने की तकनीकों को समझना. मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी ही कई टीमें देश के अलग-अलग प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं को समझने के लिए भेजी हैं.

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महाकाल और भोजशाला के लिए बनेगा 'उत्कृष्ट मॉडल'

कटरा पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बात करते हुए अपने इस दौरे का मुख्य उद्देश्य साझा किया. उन्होंने कहा, 'हम एक विशेष प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां आए हैं ताकि महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर देवस्थान, ओंकारेश्वर देवस्थान और भोजशाला जैसे प्रमुख धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का अध्ययन किया जा सके. हाल ही में उच्च न्यायालय ने भोजशाला को मां वाग्देवी के मंदिर की मान्यता दी है. हमारा उद्देश्य यह समझना है कि इन धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए और उन्हें उत्कृष्ट जनसुविधाएं किस प्रकार दी जाएं.'

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के प्रमुख आस्था केंद्रों पर श्रद्धालुओं के लिए एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित व्यवस्था लागू करना चाहती है, जिससे लोगों को सहज, सुगम और सुविधाजनक दर्शन का अनुभव मिल सके.

विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को भी परखेगी टीम

श्रद्धालुओं की सुविधाओं के अलावा, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित किए जा रहे सामाजिक कार्यों पर भी मुख्यमंत्री की नजर है. सीएम ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि यहाँ मंदिर प्रबंधन के साथ-साथ एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज और कई अन्य सेवा-प्रधान संस्थाएं भी सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं. उनका प्रतिनिधिमंडल इन सभी जन-कल्याणकारी मॉडलों का भी अध्ययन करेगा, ताकि भविष्य में इन्हें मध्य प्रदेश में भी लागू करने पर विचार किया जा सके.

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार सूबे में 'धार्मिक पर्यटन' को बढ़ावा देने और मंदिरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. इसी कड़ी में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक टीमें भेजी गई हैं, जो वहां की सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रणालियों की रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपेंगी.

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