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PM मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल पर CM मोहन कैबिनेट का ऐतिहासिक संकल्प, 2047 तक विकसित MP बनाने का लिया प्रण!

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई. सुशासन, विकास एवं राष्ट्र-कल्याण को समर्पित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के गौरवशाली, ऐतिहासिक एवं असाधारण 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ से अधिक जनता की ओर से मंत्रि-परिषद ने कृतज्ञतापूर्वक अभिनन्दन करते हुए संकल्प पारित किया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 12, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:05 PM IST
PM मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल पर CM मोहन कैबिनेट का ऐतिहासिक संकल्प, 2047 तक विकसित MP बनाने का लिया प्रण!

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