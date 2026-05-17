मंत्रियों से सीएम का सीधा संवाद, विभागों के कामकाज का लिया फीडबैक, सत्ता-संगठन तालमेल पर भी चर्चा

CM Minister Review Meeting: मध्य प्रदेश में सरकार अब सिर्फ योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि यह भी देख रही है कि इनका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है या नहीं. इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने 17 मई को सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की समीक्षा की. इतना ही नहीं उन्होंने मंत्रियों से उनके विभागों की उपलब्धियां, जिलों में हुए काम से लेकर चुनावी वादों की जमीनी हकीकत के बारे में जाना. इसके अलावा, सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बनाए रखने से लेकर मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा भी की और संगठन की बैठकों की जानकारी ली. मिली जानकारी के मुताबिक, 17 मई को सिर्फ 20 मंत्रियों से चर्चा की गई. वहीं 18 मई को 11 मंत्रियों से चर्चा की जाएगी. इन बैठकों में निगल मंडल के पदाधिकारियों को शासन-प्रशासन के मंत्र दिए जाएंगे.

वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आज सीएम मोहन यादव और सह-संगठन मंत्री समेत हम लोगों ने करीब 20 मंत्रियों से सीधे बातचीत की. बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने मंत्रियों से पूछा कि सरकार-संगठन का समन्वय कैसा है? प्रभार वाले जिलों में उनके कितने प्रवास हुए? उस समय संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी. उनकी बैठकें हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है? आगे खंडेलवाल ने बताया कि जहां तक मंत्रियों के विभागों और उनकी समीक्षा की बात है, उन विषयों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनसे बातचीत की. सीएम ने मंत्रियों से पूछा कि कि वो अपने प्रभार के जिले में जा रहे हैं तो स्कूलों की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है, आंगनवाड़ी की क्या स्थिति है, सरकार जो योजनाएं और नीतियां बना रही है, उसके जिलों में निचले स्तर पर कितना असर है.

अपेक्षाओं-उपलब्धियों पर सवाल

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने मंत्रियों से सभी विषयों पर बातचीत की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों से पूछा कि चुनाव के समय हमने जो वायदे जनता से किए थे, वो कहां तक पूरे हुए. सरकार की जो अपेक्षाएं हैं, उन पर मंत्रियों ने क्या काम किया है. उनके विभाग की क्या उपलब्धियां रही हैं. खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से तीन चार विषय पर अपेक्षा की है. पेट्रोल-डीजल हम कम से कम खर्च करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें. वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल बैठक करें. हमारी किसी विषय को लेकर कोर टीम की आपातकालीन बैठक होने वाली थी, हम इस बैठक को वर्चुअली करेंगे. हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई बैठक वर्चुअली हो सकती है तो उसे उसी प्रकार करेंगे.

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निगम मंडलों के अध्यक्षों को देंगे मंत्र

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि 18 मई को सुबह 9:00 बजे से 11:00 तक जो 10-11 मंत्री रह गए हैं उनसे भी वन टू वन मीटिंग करेंगे. अभी तो सिर्फ जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके कामों के बारे में सरकार ने समीक्षा की है और हमारे प्रभार के जिलों में संगठन को लेकर उनके क्या काम थे, कोर की लगातार बैठकें होती हैं, संगठन का सिलसिला है उसको लेकर बात की है. कल निगम मंडल के सभी अध्यक्षों को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया है. उनसे वह संवाद करेंगे कि उनका जनता से कैसे समन्वय रहे, उनका कैसा अपना आदर्श, आचरण रहे और संतुलन रहे. जहां तक संगठन से जुड़े विषय हैं उन पर हम और हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह चर्चा करेंगे.

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