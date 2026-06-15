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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ईंधन बचाने की अपील की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं. पहले उन्होंने कारकेड से गाड़ियों की संख्या कम कर दी, फिर पारंपरिक पेट्रोल/डीजल कार छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) से सफर करने लगे और अब उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करते देखा गया है. सीएम मोहन यादव 15 जून को 'विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत भोपाल के भीम नगर पहुंचे. उन्होंने यहां लोगों से संवाद किया और उनका हाल-चाल जाना. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संवाद के लिए काफिला छोड़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल किया.
इस मौके पर वे एमपी बोर्ड की 12वीं की टॉपर चांदनी विश्वकर्मा के घर भी गए और वहां उन्होंने पूरे परिवार के साथ बातचीत की. उन्होंने परिजनों के साथ सेल्फी भी ली. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में अद्वितीय प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली चांदनी विश्वकर्मा के घर पहुंचकर उनके परिजनों से भेंट की. इस उल्लेखनीय सफलता पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. चांदनी ने विषम परिस्थितियों के बीच भी अपने परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से जो सफलता अर्जित की है, वह प्रेरणादायी है. उनकी उपलब्धि न सिर्फ अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है.
सीएम मोहन यादव ने बताए ईवी के फायदे
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर हमने पार्टी पदाधिकारियों के साथ यहां जनता से संपर्क-संवाद दिया. यहां तक आने के लिए ईवी का इस्तेमाल किया . इसे चलाकर अच्छा भी लगा. ईवी केवल पेट्रोल के दाम ही नहीं बचाती, बल्कि हमारे कई अन्य तरह के खर्चे भी कम करती है.
जनता रह गई अचंभित
आज भीम नगर का माहौल पूरी तरह बदल गया. अमूमन अपने-अपने कामों में मशरूफ रहने वाले भीम नगर के लोग आज बेहद उत्साहित और जागरूक दिखाई दिए. सीएम डॉ. मोहन यादव को अचानक अपने सामने देख लोग अचंभित हो गए. लोगों को समझ में ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया. इस बीच सीएम डॉ. मोहन यादव ने लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी. उन्होंने बेटियों को गोद में लेकर दुलार किया और सेल्फी ली. इस दौरान जनता से उन्हें अपना पूरा हाल कह सुनाया. सीएम डॉ. यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जिंदगी भविष्य में और भी बेहतर होगी.