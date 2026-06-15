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कार छोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हुए CM मोहन यादव, पहुंच गए 12वीं टॉपर चांदनी के घर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को'विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत भोपाल के भीम नगर पहुंचे और लोगों से संवाद कर उनका हाल-चाल जाना. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस संवाद के लिए काफिला छोड़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 15, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:04 PM IST
कार छोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हुए CM मोहन यादव, पहुंच गए 12वीं टॉपर चांदनी के घर

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