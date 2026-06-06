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मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' घोषित किया है और सीएम डॉ. मोहन यादव किसानों की आय बढ़ाने के अलावा कृषि क्षेत्र को आधुनिक और लाभदायक बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. इस बीच सीएम मोहन यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को भोपाल के अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में अशोक का पौधा लगाया और ऐलान किया कि किसानों को एमएसपी से ऊपर दाम दिलवाना राज्य सरकार का प्रयास है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है. प्रदेश के किसान दूध उत्पादन में अपनी समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं. दूध उत्पादन से किसानों का आय में वृद्धि हुई है.
सीएम मोहन यादव ने 'एक पेड़ नाम मां के नाम' अभियान के तहत पौधा लगाकर प्रदेशव्यापी हरित सहकार अभियान का शुभारंभ किया. इसके अंतर्गत अपेक्स बैंक मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों और प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति (पेक्स) में पौधारोपण किया जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून विश्व योग दिवस तक एक पखड़ावे में सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख पौधे रोपित किए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के सुशासन का 13वां वर्ष शुरू हुआ है. इस अवसर पर ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान’ का शुभारंभ किया गया है.
एमपी को मिल्क कैपिटल बनाने को लेकर काम
मध्य प्रदेश मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है. प्रदेश के किसान दूध उत्पादन में अपनी समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं. दूध उत्पादन से किसानों का आय में वृद्धि हुई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है. अमूल ने सहकारिता के आधार पर किसानों को समृद्ध किया और दूध उत्पादन का एक नया मॉडल दुनिया को दिया. हमारी सरकार भी सांची के माध्यम से दूध उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है. प्रदेश में अतीत के काल में दूध-दही की नदियां बहती थीं. प्राकृतिक खेती में गौमाता का विशेष महत्व है.
गन्ना उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार उद्यानिकी फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ देने के लिए कोलारस में शुगर फैक्ट्री स्थापित करेंगे.
किसानों कल्याण के संकल्पित सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना से सिंचाई का रकबा बढ़ा रही है. किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली प्रदाय की जा रही है. इस वर्ष गेहूं उत्पादन और उपार्जन में मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. प्रदेश सरकार ने पिछली बार के 78 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले वर्ष 2026 में 104 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा है. किसानों को एमएसपी पर प्रति क्विंटल 40 रुपए बोनस देकर 2625 रुपए भुगतान किया है. किसानों को सोयाबीन फसल पर भावांतर भुगतान का भी लाभ दिया गया है. किसानों को एमएसपी से ऊपर दाम दिलवाना राज्य सरकार का प्रयास है.
गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर प्राथमिक सहकारी समिति (पेक्स) में कोई अधिकारी-कर्मचारी गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन, समिति के सदस्य किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा. दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, न कि सोसाइटी पर. इसके लिए सभी तरह के प्रबंधन किए जाएंगे. किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2029 में एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आम की टोकरी भेंट की गई. कार्यक्रम में प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, नाबार्ड के प्रबंध संचालक मनोज सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे.