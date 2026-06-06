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सहकारी समितियों में गड़बड़ी करने वाले नपेंगे! CM मोहन यादव की सख्त चेतावनी, किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि किसानों को एमएसपी से ऊपर दाम दिलवाना राज्य सरकार का प्रयास है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है. प्रदेश के किसान दूध उत्पादन में अपनी समृद्धि का मार्ग खोज रहे हैं. दूध उत्पादन से किसानों का आय में वृद्धि हुई है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 06, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:13 PM IST
सहकारी समितियों में गड़बड़ी करने वाले नपेंगे! CM मोहन यादव की सख्त चेतावनी, किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान

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