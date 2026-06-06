मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगर प्राथमिक सहकारी समिति (पेक्स) में कोई अधिकारी-कर्मचारी गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन, समिति के सदस्य किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा. दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, न कि सोसाइटी पर. इसके लिए सभी तरह के प्रबंधन किए जाएंगे. किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्ष 2029 में एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनेगी. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव को आम की टोकरी भेंट की गई. कार्यक्रम में प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, नाबार्ड के प्रबंध संचालक मनोज सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे.