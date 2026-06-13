'MP ने सबसे पहले नक्सलवाद खत्म किया...', सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, IG-ADG कॉन्फ्रेंस में गिनाई उपलब्धियां

MP CM Mohan Yadav News: राजधानी भोपाल में IG और ADG कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग की कई ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी. वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस ने नक्सलवाद के परेशानियों को खत्म करने का काम किया. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश ने सबसे पहले नक्लवाद को पूरी तरह से समाप्त किया है. सीएम ने आगे कहा कि हर परिस्थिति में नए कानून को भी लागू कर रहे हैं. वहीं उन्होंने पुलिस विभाग की सराहना करते हुए कहा कि विकास के क्रम में पुलिस की भूमिका अहम है. वहीं उन्होंने भोपाल में ATS की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है. सीएम ने कहा कि जिहादी मानसिकता को खत्म करने का काम किया जा रहा है. (खबर अपडेट की जा रही है...)