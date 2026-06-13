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'MP ने सबसे पहले नक्सलवाद खत्म किया...', सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, IG-ADG कॉन्फ्रेंस में गिनाई उपलब्धियां

Bhopal Police Headquarters News: भोपाल पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय IG-ADG कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. जहां सीएम मोहन यादव ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस विभाग की उपलब्धियों को गिनाया. सीएम ने कहा कि, मध्य प्रदेश में सबसे पहले नक्सलवाद को खत्म किया है.

Written ByRanjan BhagatEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 13, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:49 PM IST
'MP ने सबसे पहले नक्सलवाद खत्म किया...', सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा, IG-ADG कॉन्फ्रेंस में गिनाई उपलब्धियां
Image Credit: Bhopal Police Headquarters News

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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