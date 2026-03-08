Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3133301
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर CM मोहन यादव ने की कड़ी निंदा, बोले- माफी मांगे ममता बनर्जी

CM Mohan Yadav on Mamata Banerjee: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य की ममता सरकार के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसी भी प्रकार के ऐसे हालात बनना जिसके कारण दुनिया में भारत के राष्ट्रपति के पद का अपमान हो, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे, यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर CM मोहन यादव ने की कड़ी निंदा, बोले- माफी मांगे ममता बनर्जी

CM Mohan Yadav on Mamata Banerjee: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य की ममता सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, न ही लोकतंत्र के सर्वोच्च पद की गरिमा का ध्यान रखा. दरअसल राष्ट्रपति 7 मार्च को जब सिलीगुड़ी के पास बिधाननगर में आदिवासियों की सभा को संबोधित करने पहुंचीं तो उनका स्वागत करने न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गईं और न ही कोई अन्य मंत्री मौजूद था. इस घटना को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बंगाल प्रवास के दौरान वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया, वह सर्वथा निंदनीय है. लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद, हम सभी के लिए राजनीति से ऊपर है. ऐसे समय में जब राष्ट्रपति वहां के राजकीय दौरे पर हैं, ऐसे में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रपति की गरिमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए था.

राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर: मोहन यादव

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, 'राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है. पश्चिम बंगाल में आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी के साथ हुआ व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है. मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए.' बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास बिधाननगर में आदिवासियों की सभा को संबोधित करने पहुंची थीं. इस दौरान उनका स्वागत करने न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गईं और न ही उनकी सरकार को कोई अन्य मंत्री वहां मौजूद था.

Add Zee News as a Preferred Source

घृणित मानसिकता का उदाहरण: मुख्यमंत्री मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसी भी प्रकार के ऐसे हालात बनना जिसके कारण दुनिया में भारत के राष्ट्रपति के पद का अपमान हो, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे, यह किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता. मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं. दुखद है कि राष्ट्रपति जी के दौरे को हल्की राजनीति का हिस्सा बनाते हुए, स्थानीय और दलगत राजनीति में घसीटना, घृणित मानसिकता का उदाहरण है. मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत माफी मांगेगी. जिस तरह के हालात घटे हैं, यह बंगाल सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है.

TAGS

Droupadi MurmuMohan YadavMamata Banerjee

Trending news

Droupadi Murmu
राष्ट्रपति के अपमान पर मोहन यादव ने की कड़ी निंदा, बोले- माफी मांगे ममता बनर्जी
mp news
महाकाल दरबार में विजयी भव की गूंज, वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इंडिया की जीत के लिए पूजा
mp news
MP Breaking News Live-इंदौर में पारंपरिक गेर की धूम, उड़ेगा हजारों किलो गुलाल, एक क्लिक में पढ़ें सभी खबरें
mp news
लखनादौन नगर परिषद में 83 लाख का घोटाला, अध्यक्ष समेत 23 लोगों पर FIR दर्ज, जानिए
mp news
चूल्हा नहीं, स्टीयरिंग और तोप भी इन्हीं के पास, महिलाएं लिख रहीं सशक्तिकरण की कहानी
mp news
रायसेन किले से 'तोप' चलाने और विवादित नारेबाजी का वीडियो वायरल, चार आरोपी गिरफ्तार
khandwa news
खंडवा में इंसानियत शर्मसार! 85 साल की बुजुर्ग महिला से 4 दरिंदों ने किया गैंगरेप
bhind news
जहां कभी डाकुओं के नाम से कांपता था बीहड़, वहां के लाल ने UPSC में कर दिया कमाल
betul news
बैतूल में दहला इटारसी हाईवे! कबाड़खाने में आग से मचा हड़कंप, पास में था पेट्रोल पंप
mp teacher news
मध्य प्रदेश में 1.5 लाख गुरुजियों की कुर्सी पर संकट! अब देनी होगी TET परीक्षा