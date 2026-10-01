'नशा मुक्त MP' के लिए एक्शन में CM मोहन यादव: अफसरों को हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रखने के निर्देश, बोले- हर हाल में युवाओं को नशे से बचाएं

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को पूरी तरह से 'नशा मुक्त' बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस मुहीम को एक मिशन के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने अधिकारियों को शहरों के चिन्हित 'हॉटस्पॉट्स' पर पैनी नजर रखने की ताकीद करते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर प्रदेश के युवाओं को नशे के चंगुल से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अभियान की प्रभावी और निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके.
सीएम डॉ. मोहन यादव का कहना है कि नशा मुक्त भारत के विचार के साथ प्रशासनिक गतिविधियों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाए. गौरतलब है कि नशा मुक्त मध्यप्रदेश के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस पर बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है. प्रदेश में निरंतर समीक्षा के साथ दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई में पीछे न हटें.
इस साल इतने प्रकरण पंजीबद्ध
बैठक में अधिकारियों ने प्रजेंटेशन भी दिया. इस प्रजेंटेशन में उन्होंने बताया कि नशीली दवा, मादक पदार्थों में उत्पादन, व्यापार, सेवन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए एडीपीएस एक्ट लागू है. इस कड़े कानून के तहत इस वर्ष प्रदेश में 2706 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. 3690 आरोपियों से अगस्त 2026 तक 46 हजार 313 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.
लगातार काम कर रहा प्रशासन
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रतिबंधित कफ सीरप जप्त करने, शिक्षण संस्थानों की 500 मीटर परिधि में ड्रग्स फ्री परिसर बनाने, नशा मुक्त मित्रों का सहयोग प्राप्त करने और जिलों में नशा मुक्त केंद्रों की भूमिका सक्रिय बनाने के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं. नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 की व्यवस्था भी लागू की गई है.