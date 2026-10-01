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'नशा मुक्त MP' के लिए एक्शन में CM मोहन यादव: अफसरों को हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रखने के निर्देश, बोले- हर हाल में युवाओं को नशे से बचाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस परेशानी को उन्होंने बाकायदा एक मिशन के रूप में लिया है. वे नशा से मुक्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं. उनका कहना है कि युवाओं को हर हाल में नशे से बचाएं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 01, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 12:10 PM IST
'नशा मुक्त MP' के लिए एक्शन में CM मोहन यादव: अफसरों को हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रखने के निर्देश, बोले- हर हाल में युवाओं को नशे से बचाएं

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