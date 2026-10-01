'नशा मुक्त MP' के लिए एक्शन में CM मोहन यादव: अफसरों को हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रखने के निर्देश, बोले- हर हाल में युवाओं को नशे से बचाएं

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को पूरी तरह से 'नशा मुक्त' बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस मुहीम को एक मिशन के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने अधिकारियों को शहरों के चिन्हित 'हॉटस्पॉट्स' पर पैनी नजर रखने की ताकीद करते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर प्रदेश के युवाओं को नशे के चंगुल से बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर हर महीने समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि अभियान की प्रभावी और निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके.