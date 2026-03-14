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'कांग्रेस का षडयंत्र जनता समझती है...' CM मोहन यादव ने की राहुल गांधी की निंदा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. जनता सब समझ रही है. इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर बनी हुई है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:42 PM IST
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'कांग्रेस का षडयंत्र जनता समझती है...' CM मोहन यादव ने की राहुल गांधी की निंदा

Mohan Yadav target Rahul Gandhi: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कठोर शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध के हालातों के बीच राहुल गांधी को सच्चाई समझनी चाहिए. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. जनता सब समझ रही है. इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर बनी हुई है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध से वैश्विक हालात गंभीर बने हुए हैं. हमारे एशिया के नजदीक घट रही घटनाओं के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी जिस प्रकार से हल्की भाषा बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं. जब पूरा विश्व इन हालातों से जूझ रहा है, उसके बीच भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर और तेल का बेहतर प्रबंधन कर रही है. भारत सरकार युद्ध की चुनौती के बीच तेल के जहाज निकालकर लाई है और सुव्यवस्था स्थापित की है.

पक्ष-विपक्ष की भावना से ऊपर उठना चाहिए

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से षडयंत्र कर रहे हैं, उसे जनता जानती है. इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर हैं. मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को वर्तमान की सच्चाई समझ में आएगी. इस माहौल में कांग्रेस को पक्ष-विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर जनता को एकजुट करना चाहिए और उसके अंदर से डर की भावना को समाप्त करना चाहिए. कांग्रेस राज्य के साथ-साथ देश में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है. मैं पुनः राहुल गांधी के बयानों की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं.

अफवाहों पर ना दें ध्यान: CM मोहन यादव

गैस सिलेंडर को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बयान जारी करते हुए लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है. 11 एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. सीएम मोहन यादव ने अपील करते हुए लोगों से कालाबाजारी की शिकायत करने की अपील की है. इसको लेकर टोल फ्री नंबर्स जारी किए गए हैं. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ग्राहक 1800-2333-555, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के ग्राहक 1800-258-7170 और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के ग्राहक 1800-22-4344 पर संपर्क कर सकते हैं.

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