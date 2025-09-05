शिक्षक दिवस पर CM मोहन ने शिक्षकों को दी 'लॉटरी' जैसा तोहफा! 1.50 लाख टीचरों को मिलेगा लाभ
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

शिक्षक दिवस पर CM मोहन ने शिक्षकों को दी 'लॉटरी' जैसा तोहफा! 1.50 लाख टीचरों को मिलेगा लाभ

MP Teachers Fourth Pay Scale: सीएम मोहन यादव ने आज शिक्षक दिवस के मौके पर एमपी के शिक्षकों को लॉटरी जैसा बड़ा तोहफा दिया है. प्रदेशभर के करीब 1.50 लाख शिक्षकों को चौथे वेतनमान का लाभ दिया जाएगा. इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:25 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशभर के शिक्षकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है. उन्होंने ऐलान किया है कि प्रदेश के 1 लाख 50 हजार शिक्षकों को अब चौथा वेतनमान दिया जाएगा. मोहन सरकार के इस फैसले से  117 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा. सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षकों के लिए हमेशा बेहतर काम करेगी.

दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान की. सीएम मोहन ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. इसे सत्र 2024-26 से लागू भी कर दिया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिनकी सेवा के 35 साल पूरे हो चुके हैं.

शिक्षकों में खुशी की लहर
जानकारी के मुताबिक,  चतुर्थ श्रेणी वेतनमान का लाभ अब तक केवल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ही मिल रहा था. इसकी मांग शिक्षक भी लंबे समय से कर रहे थे. सीएम मोहन के ऐलान के बाद से उन शिक्षकों में खुशी की लहर है. जो इसकी मांग लंबे समय से कर रहे थे.

 1.50 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ
मोहन सरकार के इस निर्णय का लाभ प्रदेश भर के करीब 1 लाख 50 हजार शिक्षकों को होगा. इसके तहत शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कार्यमान वेतनमान प्रदान किया जाएगा. वर्तमान में इसका लाभ उन शिक्षकों को ही मिलेगा, जिनने कार्यकाल के 35 वर्ष 1 जुलाई 2023 तक पूरे हो चुके हैं.

शिक्षक सम्मान समारोह
बता दें कि सीएम मोहन ने यह ऐलान आज शिक्षक दिवस के मौके पर भोपाल में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान किया. उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पुरानी परंपरा में ‘विश्वगुरु’ भारत ने सदैव "जियो और जीने दो" का संदेश दिया. रोबोट और AI के इस आधुनिक काल में भी मानवता की शिक्षा और संस्कार केवल गुरु ही दे सकते हैं. गुरु के महत्व को समझाते हुए सीएम मोहन ने कहा- वेदों में कहा गया है कि ध्यान का आधार का गुरु का स्वरुप, पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा है. निश्चित ही गुरु की महिमा अपरंपार है. राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिक्षक दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया.

 ये भी पढ़ें- अब एमपी के किसानों की जल्द होगी दोगुनी आय! सरकार का गुप्त मास्टर प्लान आया सामने
