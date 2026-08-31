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1.22 लाख छात्रों के खाते में ₹25-25 हजार ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव, 12वीं के स्टूडेंट्स को बड़ा तोहफा

12वीं क्लास में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या अधिक अंक पाने वाले प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों का आधुनिक तकनीक से जुड़ने का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 31, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:09 PM IST
1.22 लाख छात्रों के खाते में ₹25-25 हजार ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव, 12वीं के स्टूडेंट्स को बड़ा तोहफा

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