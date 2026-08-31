1.22 लाख छात्रों के खाते में ₹25-25 हजार ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव, 12वीं के स्टूडेंट्स को बड़ा तोहफा

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मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डिजिटल तकनीक से जुड़ने का सपना अब साकार होने जा रहा है. 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले प्रदेश के 1.22 लाख से अधिक छात्रों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. 1 सितंबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करेंगे. सरकार की इस पहल से कुल 304 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मेधावियों के खातों में सीधे पहुंचेगी.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें डिजिटल तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है. इसके अंतर्गत कक्षा 12वीं की परीक्षा में पहले ही प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है.
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का संबल
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत इस वर्ष प्रदेश के लगभग 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है. प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में 25 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी. इस प्रकार विद्यार्थियों को कुल 304 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की यह पहल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. लैपटॉप के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन, डिजिटल पाठ्य सामग्री, ई-लर्निंग और अन्य तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर अपनी शिक्षा को और बेहतर बना सकेंगे.
किन छात्रों को मिलेगा इस योजना का लाभ
लैपटॉप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को एक छात्र होना चाहिए. इसके साथ ही आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए. लैपटॉप योजन का लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होने 12वीं कक्षा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ पास की हो. इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को आवेदन की जरूरत नहीं है. पूरा प्रोसेस स्कूल के क्लास टीचर द्वारा पूरा किया जाता है और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में योग्य छात्रों की लिस्ट भेजी जाती है.