1.22 लाख छात्रों के खाते में ₹25-25 हजार ट्रांसफर करेंगे CM मोहन यादव, 12वीं के स्टूडेंट्स को बड़ा तोहफा

मध्य प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डिजिटल तकनीक से जुड़ने का सपना अब साकार होने जा रहा है. 12वीं की परीक्षा में प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले प्रदेश के 1.22 लाख से अधिक छात्रों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. 1 सितंबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक के जरिए विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर करेंगे. सरकार की इस पहल से कुल 304 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मेधावियों के खातों में सीधे पहुंचेगी.