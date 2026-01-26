MP के किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे 210 करोड़, CM मोहन 29 जनवरी को देंगे सौगात

MP News: मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी पूरी हो चुकी है, 15 जनवरी तक सोयाबीन को भावांतर योजना के तहत खरीदा गया है, ऐसे में अब किसानों के खाते में योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिसका ऐलान सीएम मोहन यादव ने कर दिया है. 29 जनवरी को किसानों के खाते में 210 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, सीएम मोहन 29 जनवरी को विदिशा जिले के शमशाबाद से यह पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे. योजना के तहत 7.10 लाख किसानों ने 17 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन इस बार मंडियों में बेचा था, जिसके तहत हर 15 दिन में जारी होने वाले मॉडल रेट और एमएसपी का अंतर सरकार की तरफ से किसानों को भेजा जाता है. ऐसे में इस योजना का लाभ किसानों को दिया जा रहा है.



भावांतर में सोयाबीन शामिल

बता दें कि भावांतर योजना में सोयाबीन को पहली बार शामिल किया गया है, किसानों को एमएसपी लाभ दिलाने के लिए इस योजना में पहली बार सोयाबीन की फसल रखी गई थी. जहां मंडियों में हर 15 दिन में सोयाबीन की फसल के रेट तय हो रहे थे, मॉडल रेट से एमएसपी जितना कम होता है, उसका भुगतान सरकार की तरफ से किसानों को किया जाता है, यानि किसानों को एमएसपी की राशि ही मिलती है. बता दें कि भावांतर योजना के शुरू होने के बाद अब तक किसानों के खाते में 1292 करोड़ की राशि ट्रांसफर हो चुकी हैं, जबकि 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जाना है, ऐसे में 29 जनवरी को बचा हुआ 210 करोड़ रुपए पैसा भी किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

कंट्रोल रूम से मदद ले रहे किसान

बताया जा रहा है कि कई किसानों को पैसे मिलने में दिक्कत हुई है, क्योंकि बहुत सारे किसानों की संख्या ऐसी हैं, जिनके खाते से जुड़े आधार नंबर में गड़बड़ी थी या आईएफएससी कोड में गलती थी, जिसके चलते उन्हें पैसा नहीं मिल पाया था, ऐसे में मंडी बोर्ड में बने कंट्रोल रूम से मदद की जा रही है, जबकि खाद्य विभाग और कृषि विभाग की तरफ से भी इसकी मदद दी जा रही है. मंडी बोर्ड का कहना है कि सभी पात्र किसानों को 29 जनवरी तक पैसा ट्रांसफर हो जाएगा. जो भी त्रुटियां मिल रही हैं, उन्हें पूरा किया जा रहा है.

खास बात यह है कि भावांतर योजना को लेकर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में मंडी बोर्ड अपनी झांकी भी पेश कर रहा है, जिसमें ई-मंडी सिस्टम पर आधारित झांकी दिखाई जाएगी. वहीं मध्य प्रदेश की भावांतर योजना का अध्यन नीति आयोग भी कर चुका है, ताकि इस योजना को दूसरे राज्यों में भी कैसे लागू किया जा सके. इस पर विचार किया जाएगा.

