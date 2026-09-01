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नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें... 12वीं के साथ NEET-JEE क्रैक करने वाले बच्चों से प्रभावित हुए CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए 1 सितंबर का दिन बेहद खास रहा. इन छात्रों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इतना प्रभावित किया कि वे बच्चों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सके. इन स्कूली छात्रों की प्रतिभा देख लोग हैरान थे और हर बात पर तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 01, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:04 PM IST
नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनें... 12वीं के साथ NEET-JEE क्रैक करने वाले बच्चों से प्रभावित हुए CM मोहन यादव

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